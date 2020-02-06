Кабмин образовал оргкомитет по подготовке празднования 100-летия театра имени Вахтангова

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Театра им. Евгения Вахтангова. Документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова и утвердить его состав. Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета возложить на Минкультуры России", - говорится в документе. Организационный комитет должен обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднований.

Согласно документу, Минкомсвязи необходимо содействовать в информационном освещении в СМИ подготовки и проведения празднования юбилея, МИД РФ поручено обеспечить визовую поддержку иностранным участникам мероприятий. В распоряжении отмечается, что федеральные и региональные органы исполнительной власти также должны будут оказать в пределах своей компетенции содействие в подготовке и проведении торжеств.

В состав организационного комитета войдут председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая, в соответствии с распоряжением, станет председателем оргкомитета, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, первый зампред Госдумы Александр Жуков, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства РФ Денис Молчанов, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, советник президента РФ Петр Толстой, художественный руководитель театра Вахтангова Римас Туминас и другие.

Президент РФ Владимир Путин летом 2019 года издал указ о подготовке программы мероприятий на 2020-2021 год для празднования 100-летнего юбилея театра. Глава государства поручил правительству в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке к юбилею и утвердить его состав.

О театре

История Вахтанговского театра началась в 1913 году с открытия в Москве Студенческой драматической студии под руководством Евгения Вахтангова, который 13 ноября 1921 года (считается официальной датой открытия) представил первый спектакль "Чудо святого Антония" по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка. В 1926 году она была переименована в Театр им. Евгения Вахтангова.

Сейчас в репертуаре театра более 40 спектаклей, в том числе "Анна Каренина" по роману Льва Толстого, "Бесы" по роману Федора Достоевского, "Ветер шумит в тополях" по пьесе Жеральда Сиблейраса, "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова и другие. Постановки среди прочих готовят режиссеры Римас Туминас, Владимир Иванов.