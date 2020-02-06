Россия и Италия обсудили трехлетний план сотрудничества в области культуры

РИМ, 6 февраля. /ТАСС/. Заместители министров культуры РФ и Италии согласовали трехлетний план культурного сотрудничества. Об этом сообщает в четверг пресс-служба итальянского ведомства по итогам состоявшегося в Риме заседания рабочей группы под председательством замминистров культуры Италии Лоренцы Бонаккорси и России Аллы Маниловой.

"В ходе заседания был представлен обширный план мероприятий в области культурных обменов на период 2020-2022 годы, который стороны обязались подписать на правительственном уровне в течение этого года. Среди многочисленных инициатив предусмотрены турне российских симфонических коллективов в Италии, организация выставок выдающихся произведений из престижных сокровищниц двух стран, а также взаимный обмен опытом в области консервации, реставрации и музейного дела. По итогам работы рабочей группы была подписана совместная декларация, закрепляющая намерения укреплять взаимодействие в области культуры и туризма", - говорится в заявлении Минкульта Италии. Кроме того, стороны обязались участвовать в международных форумах, конференциях и фестивалях, которые организуются в России и Италии.

Россию и Италию традиционно связывают крепкие культурные отношения, основанные на взаимном интересе народов обеих стран к культуре друг друга. Италия является одним из наиболее популярных туристических направлений у россиян. Ежегодно растет поток итальянских туристов в Россию. В 2011 году Россия и Италия провели "перекрестный год культур", за ним последовал ряд других крупных инициатив, включая фестиваль "Русские сезоны", который в успехом прошел в 2018 году на Апеннинах.