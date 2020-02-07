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В Москве открывается выставка авторов с особой ментальностью "Новые городские художники"

Выставка разместится на площадке государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", на ней представят 40 произведений девяти авторов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Первая в Москве выставка объединения "Новые городские художники", где покажут 40 работ художников с особой ментальностью, открывается в пятницу на площадке государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" и продлится до 8 марта.

"Новые городские художники" - проект петербургских кураторов Евгении Штиль и Стаса Багса, помогающий интегрировать художников с особой ментальностью, многие из которых живут изолированно от общества, в современное искусство. "Два года назад мы создали арт-резиденцию в центре Петербурга, чтобы выудить из интернатов самых незаурядных, одаренных - именно с творческой, креативной точки зрения - людей. И начать вкладываться в их развитие, чтобы помочь им вытащить наружу их потенциал. Им без посторонней помощи проявить себя очень сложно", - рассказала ТАСС Штиль.

За два года в арт-резиденции побывали 40 художников с ограниченным культурным и социальным опытом. "Вместе со Стасом Багсом мы ездили по интернатам - в результате отобрали 40 ребят, которые потом целый год ездили в нашу студию, занимались пять дней в неделю. По итогам практики 20 из них мы смогли представить на площадке центра современного искусства имени Курехина в Петербурге", - сообщила собеседница агентства.

Выставка "Оргалиты" получила широкий резонанс и стала заметным событием в художественной жизни города, отметила Штиль. "То, что мы делаем, мы позиционируем именно через рубрику "Культура и искусство", не как социальный проект. Потому что неправильно делить искусство на обычное и так называемое "аутсайдер-арт", - отметила она.

После выставки в Санкт-Петербурге были отобраны девять авторов. "Стало понятно, что нужно вкладываться в их развитие, чтобы они могли пойти еще дальше, выйти на новый уровень. Мы готовы персонально их представлять и продвигать. Их уже признали в арт-среде - экспонент Венецианской биеннале Александр Шишкин-Хокусай, художники Александр Флоренский, Андрей Бартенев, Ольга Тобрелутс, куратор и арт-критик Екатерина Андреева. Среди тех, кто поддерживает наш проект - режиссер Эмир Кустурица и певец Ник Кейв - каждый раз, когда они приезжают в Петербург, встречаются с нашими ребятами, в их коллекциях есть работы наших художников", - рассказала Штиль.

Работы девяти отобранных авторов и будут представлены на выставке в Москве. В экспозиции можно будет увидеть 40 произведений. Шесть художников приехали в Москву на открытие выставки, среди них Кирилл Майданюк, Тима Кумаритов, Виталий Чистяков и другие. "Для нас это очень важный проект, потому что наша выставка проходит на большой площадке государственной культурной институции. И то, что этот показ [проходит] за пределами Петербурга, в еще более крупном городе, значит, что о нашем проекте, о наших художниках узнают еще больше людей", - отметила Штиль.

О проекте

"Новые городские художники" - общественный проект, который поддерживают творческое объединение "Артмоссфера", коллекционер уличного искусства из Омска Роман Жавнер, меценат Леонид Огарев и Миранда Мирианашвили, Денис Химийляне, Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина, галерея "Триумф". Работы "Новых городских художников" есть в частных собраниях музыканта и актера Петра Мамонова, музыканта и композитора Леонида Федорова, телеведущего Андрея Малахова, певицы LP и многих других деятелей.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКустурица, Эмир
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