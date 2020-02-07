Денис Мацуев отменил концерт в Сингапуре

СИНГАПУР, 7 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев отменил свое выступление в Сингапуре, которое должно было пройти 9 февраля и стать главным событием концерта "Классика и джаз". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу организаторы этого мероприятия.

"К сожалению, нам стало известно, что Мацуев почувствовал недомогание и не сможет прибыть в Сингапур для выступления", - отметил оргкомитет.

Кроме того, "вынуждены сообщить, что запланированный на 9 февраля концерт "Классика и джаз", во время которого должен был выступить российский музыкант, также отменяется", - подчеркнули организаторы. Между тем они не уточнили, связано ли это со вспышкой пневмонии, вызванной новым вирусом. Однако подчеркнули, что "намерены следовать указаниям Министерства здравоохранения Сингапура".

В настоящее время в городе-государстве отмечено 30 случаев инфицирования коронавирусом, один пациент выписан из больницы, состояние двух оценивается как тяжелое.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31,1 тыс., 636 человек умерли, более 1,5 тыс. выздоровели. Ряд государств, в том числе РФ, эвакуировали своих граждан из провинции Хубэй.