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Евгения Маркова стала новым директором "Роскино"

Ранее кинокомпанию возглавляла Екатерина Мцитуридзе
Глава "Роскино" Евгения Маркова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава "Роскино" Евгения Маркова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом Маркова в пятницу сообщила ТАСС.

"Вчера вечером вышло распоряжение о моем назначении, все официально, будем работать", - сказала она.

Ранее кинокомпанию возглавляла Екатерина Мцитуридзе.

Евгения Маркова занимается продвижением российского кино с 2018 года - она была директором по связям с индустрией компании "Экспоконтент".

Компания "Роскино" создана в 1924 году, на данный момент она занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях, в том числе в Канне, Венеции, Берлине. Компания способствует привлечению инвесторов и партнеров, заинтересованных в совместном с Россией кинопроизводстве. У "Роскино" с 2012 года действует свое подразделение в Лос-Анджелесе, а в этом году было открыто представительство в Лондоне.

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