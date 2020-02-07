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Творческие встречи в честь 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака пройдут на ВДНХ

Мероприятия проходят в рамках образовательной программы "Знание. ВДНХ"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Тематические праздничные встречи в честь 130-летия со дня рождения писателя Бориса Пастернака пройдут на ВДНХ 10 и 14 февраля. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Первое мероприятие состоится в павильоне "Рабочий и колхозница", гостей будет ждать выступление театрального коллектива Dead Poets Band. "Артисты прочитают стихи Бориса Пастернака и отрывки из воспоминаний его современников. Вечер пройдет в формате театрального квартирника, где у каждого зрителя будет возможность пообщаться с артистами, а также продекламировать со сцены свои любимые стихи. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на сайте. Начало в 19:00", - говорится в сообщении.

14 февраля в центре славянской письменности "Слово" состоится мастер-класс по стихосложению. Его проведет старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Егор Сартаков. На занятии расскажут, как правильно читать стихи, почему поэты использовали ямб и хорей, что такое ритм и многое другое.

"Мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения Бориса Пастернака, проходят в рамках образовательной программы "Знание. ВДНХ". Она проводится с 2016 года. Зимний сезон открылся 1 декабря 2019 года, до 8 марта участников программы ждут бесплатные лекции известных культурологов, историков, психологов, дизайнеров, финансовых и IT-специалистов, а также мастер-классы, концерты, творческие встречи и кинопоказы", - говорится в сообщении.

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