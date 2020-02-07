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Мишустин поздравил Юрия Александрова с юбилеем

Премьер назвал каждый спектакль Александрова событием в культурной жизни Санкт-Петербурга

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил художественного руководителя Государственного камерного музыкального театра "Санкт-Петербург Опера" Юрия Александрова с 70-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Во многом благодаря вашему таланту и энергии был основан знаменитый "Санкт-Петербург Опера". Став его художественным руководителем, вы сумели собрать на сцене блестящих артистов, которым подвластны самые разные жанры и стили. Ваши постановки гармонично сочетают традиции и новаторство, отличаются точным прочтением авторской партитуры", - подчеркнул премьер.

Мишустин назвал каждый спектакль Александрова событием в культурной жизни Санкт-Петербурга.

Юрий Александров родился 7 февраля 1950 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Российский театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ (1997), народный артист РФ (2008). Режиссер-постановщик Мариинского театра (1978 - н.в.), основатель и художественный руководитель Государственного камерного музыкального театра "Санкт-Петербург Опера" (1987 - н.в.). Награжден орденами Дружбы (2003) и Почета (2019).

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАлександров, Юрий Исаакович
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