Сергей Шнуров и Николай Расторгуев вошли в жюри конкурса "Самая красивая страна"

МОСКВА, 7 февраля. Русское географическое общество (РГО) объявило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна". В него вошли музыканты Сергей Шнуров, Николай Расторгуев, президент общества Сергей Шойгу и другие.

"Русское географическое общество утвердило состав жюри VI фотоконкурса "Самая красивая страна". Так, среди членов жюри - музыканты Сергей Шнуров и Николай Расторгуев, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак, актриса Елизавета Арзамасова, известные фотографы Сергей Горшков и Максим Мармур. Традиционно в состав жюри вошел и президент РГО Сергей Шойгу", - сообщили ТАСС в пресс-службе РГО.

Отмечается, что предварительное заседание жюри намечено на май 2020 года.

Прием работ на VI фотоконкурс "Самая красивая страна" начался 14 октября 2019 года и продлится до 16 февраля 2020 года.

Участником "Самой красивой страны" может стать любой человек без ограничения по месту жительства, гражданству и возрасту. Единственное условие - фотографии должны быть сделаны на территории России. На сегодняшний день на конкурс поступило более 35 тыс. снимков. Работы принимаются в 10 номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Макромир", "Подводный мир", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полета", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Живой архив" и "Фотопроект".