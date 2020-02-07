Гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин покинул свой пост

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин в пятницу покинул свой пост в компании, сообщил он на свой странице в соцсети Facebook. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе киностудии.

"С гордостью и чувством удовлетворения покидаю сегодня пост генерального директора киностудии "Ленфильм", - написал Пичугин, отметив, что намерен передать назначенной распоряжением Росимущества на должность врио гендиректора "Ленфильма" Инессе Юрченко "два важнейших документа: поручения президента России по оздоровлению киностудии".

Как стало известно 6 февраля, Санкт-Петербургская организация Союза кинематографистов России направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором просит главу правительства ускорить исполнение принятого в декабре 2019 года решения совета директоров "Ленфильма" о смене гендиректора. В письме также сообщалось, что в декабре 2019 года Минкультуры РФ направило руководству Росимущества письмо с просьбой освободить от должности Пичугина и назначить врио гендиректора Юрченко.

Председатель Союза Сергей Снежкин также сообщал ТАСС, что письмо было направлено и в адрес министра культуры РФ Ольги Любимовой. Это обращение к руководству страны по поводу ситуации на "Ленфильме" стало уже вторым за последние несколько месяцев: в ноябре 2019 года Санкт-Петербургская организация Союза кинематографистов исключила Пичугина из состава своего правления и направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину в связи с ситуацией на "Ленфильме", в котором предложила освободить Пичугина от занимаемой должности и осуществить ротацию состава ее совета директоров.

О ситуации на "Ленфильме"

24 декабря 2019 года Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры РФ, объявил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее гендиректора. Предполагается, что совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. Мединский также отмечал, что первоочередной задачей для студии является погашение долгов. Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. В конце октября 2019 года сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.

В середине января 2020 года издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что "Ленфильм" 15 января получил составленное в конце декабря письмо Андрея Белоусова (на тот момент помощник президента, сейчас - первый вице-премьер РФ) и Мединского (на тот момент - министр культуры, сейчас - помощник президента) с предложениями по выводу из кризиса "Ленфильма", одобренными президентом России. В частности, в письме, по данным издания, предлагается заключить договор с Госфильмофондом о передаче "Ленфильму" на 25 лет лицензии на его "золотую коллекцию", в том числе права на показ фильмов как на бесплатных, так и платных телеканалах.