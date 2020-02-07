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Врио генерального директора "Ленфильма" назначена продюсер Инесса Юрченко

Она известна как руководитель и совладелец компании "Триикс Медиа"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Временно исполнять обязанности генерального директора киностудии "Ленфильм" после увольнения Эдуарда Пичугина будет Инесса Юрченко, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Росимущества.

"Полномочия Пичугина прекращены, врио гендира - Юрченко", - сказали в пресс-службе.

В пятницу стало известно, что бывший генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин покинул свой пост. До этого Санкт-Петербургская организация Союза кинематографистов России неоднократно обращалась к федеральным властям с просьбой освободить Пичугина от занимаемой должности и осуществить ротацию состава ее совета директоров.

Инесса Юрченко родилась в 1967 году, известна как руководитель и совладелец компании "Триикс Медиа". Имеет два высших образования в юридической и экономической сферах. Более 20 лет работала в Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург", состоит в Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Одна из последних ее работ в качестве продюсера - фильм "Ржев".

О ситуации на "Ленфильме"

24 декабря 2019 года Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры РФ, объявил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее гендиректора. Предполагается, что совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. Мединский также отмечал, что первоочередной задачей для студии является погашение долгов. Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд руб. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рубю, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. В конце октября 2019 года сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.

В середине января 2020 года издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что "Ленфильм" 15 января получил составленное в конце декабря письмо Андрея Белоусова (на тот момент помощник президента, сейчас - первый вице-премьер РФ) и Мединского (на тот момент министр культуры, сейчас - помощник президента) с предложениями по выводу из кризиса "Ленфильма", одобренными президентом России. В частности, в письме, по данным издания, предлагается заключить договор с Госфильмофондом о передаче "Ленфильму" на 25 лет лицензии на его "золотую коллекцию", в том числе права на показ фильмов как на бесплатных, так и платных телеканалах.

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