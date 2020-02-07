В России оперу Беллини "Капулети и Монтекки" впервые поставят не в концертной версии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьера оперы "Капулети и Монтекки" Винченцо Беллини состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ) 28 февраля. Российские зрители впервые увидят сценическую версию знаменитой работы итальянского композитора, отметила в беседе с ТАСС режиссер Елизавета Корнеева.

"Мы навели справки и поняли, что оперу "Капулети и Монтекки" Беллини ставили в России только в концертной версии. Мы же решили обратиться к сценическому формату", - сказала Корнеева.

Идея спектакля родилась в студенческой среде ГИТИС, в Доме музыки поддержали проект, предложив Театральный зал для более масштабной постановки. "Само пространство Театрального зала сделано амфитеатром, под греческие мотивы. Нам показалось очень интересным соединение греческой трагедии с бельканто и нашей современностью", - добавила режиссер.

Оперу с элементами иммерсивного спектакля (зрители будут сидеть не только в зале, но и на сцене) готовит молодая команда постановщиков и исполнителей, выпускников Московской консерватории и ГИТИС, солистов московских музыкальных театров и оркестр "Новая Москва". Партию Ромео исполнит женщина - солистка театра им. Н. Сац Мария Козлова-Юрковская. "Мужскому миру с его культом войны и амбициями правящих элит противостоит любовь Ромео и Джульетты - именно поэтому Беллини сближает голоса влюбленных по тембровому звучанию, написав партию Ромео для женского голоса меццо-сопрано", - пояснили в пресс-службе ММДМ.

"Беллини дал режиссеру свободу действий, свободу трактовки. Настолько продуманы паузы, построена драматургия, что, несмотря на всю кантилену и мелодичность, где-то скучные современному зрителю, мы можем сделать такое динамичное действие, что опера проходит на одном дыхании", - заметила Корнеева.

Опера Беллини "Капулети и Монтекки" была впервые представлена публике в 1830 году. Либретто, написанное Феличе Романи, основано на произведениях Уильяма Шекспира и Маттео Банделло. Действие происходит в Вероне XIII века, где знатные семейства Капулети и Монтекки оспаривают власть над городом. Драматизм истории сосредоточен на тайной любви юных представителей этих родов - Джульетты и Ромео.