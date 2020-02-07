{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Франция получила приглашение на Санкт-Петербургский культурный форум

Страны-гости формируют собственную программу культурных и дискуссионных мероприятий с участием деятелей культуры, экспертов, творческих коллективов и исполнителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Франция получила от Министерства культуры РФ приглашение стать страной - гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ), который пройдет в ноябре. Об этом сообщил советник по сотрудничеству и культуре посольства Франции в РФ Фабрис Руссо на встрече посла Франции Пьера Леви с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

"Российское министерство культуры предложило нам стать страной-гостем культурного форума в ноябре этого года. Мы ждем ответ нашего министерства культуры, надеемся, что оно довольно скоро отреагирует на это предложение. Мы собираемся подготовить очень крупные культурные программы с тем, чтобы представить их на культурном форуме, это для нас большая честь", - сказал Руссо.

По его словам, Франция планирует подготовить программу, которая касается балета, выставок и цифрового искусства.

"В Санкт-Петербурге проходит много форумов, в том числе экономический и культурный, и мы будем участвовать в них. Особенно мы готовим ряд инициатив в сфере культуры", - рассказал посол Франции.

Статус страны - гостя присваивается на ПМКФ с 2016 года и дает возможность познакомить аудиторию форума с национальной культурой государства. Страны-гости формируют собственную программу культурных и дискуссионных мероприятий с участием деятелей культуры, экспертов, творческих коллективов и исполнителей.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияФранцияСанкт-ПетербургЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Старейший театр Северного Кавказа и Владимирский театр драмы проведут обменные гастроли
Гастроли будут длиться в течение недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС