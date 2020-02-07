Франция получила приглашение на Санкт-Петербургский культурный форум

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Франция получила от Министерства культуры РФ приглашение стать страной - гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ), который пройдет в ноябре. Об этом сообщил советник по сотрудничеству и культуре посольства Франции в РФ Фабрис Руссо на встрече посла Франции Пьера Леви с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

"Российское министерство культуры предложило нам стать страной-гостем культурного форума в ноябре этого года. Мы ждем ответ нашего министерства культуры, надеемся, что оно довольно скоро отреагирует на это предложение. Мы собираемся подготовить очень крупные культурные программы с тем, чтобы представить их на культурном форуме, это для нас большая честь", - сказал Руссо.

По его словам, Франция планирует подготовить программу, которая касается балета, выставок и цифрового искусства.

"В Санкт-Петербурге проходит много форумов, в том числе экономический и культурный, и мы будем участвовать в них. Особенно мы готовим ряд инициатив в сфере культуры", - рассказал посол Франции.

Статус страны - гостя присваивается на ПМКФ с 2016 года и дает возможность познакомить аудиторию форума с национальной культурой государства. Страны-гости формируют собственную программу культурных и дискуссионных мероприятий с участием деятелей культуры, экспертов, творческих коллективов и исполнителей.