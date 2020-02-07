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Оскар-2020

Российская певица Анна Бутурлина выступит на церемонии вручения премии "Оскар"

Она исполнит песню Into the unknown из мультфильма "Холодное сердце-2"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая озвучила героиню мультфильма "Холодное сердце-2" Эльзу, выступит на церемонии вручения премии "Оскар" с музыкальной композицией из этого анимационного фильма. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба The Walt Disney Company.

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"В рамках церемонии вручения премии "Оскар" на сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из анимационного фильма Disney "Холодное сердце-2", представит песню Into the unknown вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран: Maria Lucia (Дания), Willemun Verkaik (Германия), Takako Matsu (Япония), Carmen Sarahi (Мексика), Lisa Stokke (Норвегия), Kasia Laska (Польша), Gisela (Испания), Gam Wichayanee (Таиланд)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что композиция Into the unknown номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Мультфильм Disney "Холодное сердце-2" стало самым кассовым анимационным фильмом 2019 года. По итогам проката фильма в России и СНГ сборы превышают 2,09 млрд рублей.

Теги
СШАОскар-2020
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