Новый руководитель "Ленфильма" рассчитывает на сотрудничество студии с телеканалами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Назначенная временно исполняющей обязанности генерального директора киностудии "Ленфильм" Инесса Юрченко рассчитывает, что сотрудничество с телеканалами поможет вывести компанию из кризисной ситуации.

"Для того, чтобы запустить производство, в первую очередь нужно получить заказы. <…> Я рассчитываю на поддержку телеканалов, потому что любой заказ, который может прийти от каналов, он будет автоматически начинать спасать "Ленфильм". <…> Я хочу, чтобы это стало вообще идеей всех кинематографистов в городе, чтобы все заболели идеей о возрождении "Ленфильма", поэтому я буду открыта любым предложениям, идеям, желанию помочь, инвестициям", - заявила Юрченко в пятницу ТАСС, комментируя планы на новом посту.

Продюсер Инесса Юрченко была назначена врио гендиректора "Ленфильма" распоряжением Росимущества 7 февраля после увольнения Эдуарда Пичугина. До этого Санкт-Петербургская организация Союза кинематографистов России неоднократно обращалась к федеральным властям с просьбой освободить Пичугина от занимаемой должности и осуществить ротацию состава ее совета директоров. "Решение принять эту должность непростое, учитывая, что я как юрист и экономист оцениваю ситуацию, но раз я решила, что попробую, значит, я буду все для этого делать. Нам надо возродить студию, сделать ее живой, а живой студию может сделать только производство и, конечно, в данной ситуации это сложно, учитывая истории с кредитами", - отметила Юрченко.

Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. В конце октября 2019 года сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.

Юрченко добавила, что намерена выдвигать свою кандидатуру на пост генерального директора. Ранее предполагалось, что совет директоров киностудии выберет нового руководителя к 30 марта. Врио гендиректора добавила, что уже 8 февраля она приедет в киностудию. В первую очередь, новый руководитель намерена заняться вопросами состояния помещений и их безопасности, а также познакомиться с коллективом.

Юрченко известна как руководитель и совладелец компании "Триикс Медиа". В беседе с ТАСС она пояснила, что также останется работать в "Триикс Медиа", но сейчас сосредоточит все усилия на "Ленфильме".

О ситуации на "Ленфильме"

24 декабря 2019 года Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры РФ, объявил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее гендиректора. Предполагается, что совет директоров к 30 марта выберет нового гендиректора. Мединский также отмечал, что первоочередной задачей для студии является погашение долгов.

В середине января 2020 года издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что "Ленфильм" 15 января получил составленное в конце декабря письмо Андрея Белоусова (на тот момент помощник президента, сейчас