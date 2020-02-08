В театре "У Никитских ворот" журналист Александр Минкин проведет вечер "Пушкин. Дуэль"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" под руководством народного артиста РФ Марка Розовского в рамках своего просветительского проекта "Лента поэзии" представит в субботу литературно-драматический вечер "Пушкин. Дуэль", автором и исполнителем которого выступит журналист Александр Минкин, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Валентина Иванова.

"Проект "Лента поэзии" задуман нашим худруком Марком Григорьевичем Розовским специально для Старой сцены театра. Это цикл литературно-театральных вечеров, каждый из которых посвящен творчеству одного или нескольких поэтов", - пояснила собеседница агентства.

Она напомнила, что первые спектакли проекта были посвящены Александру Пушкину, Марине Цветаевой, Сергею Есенину.

"Сегодня мы вновь возвращаемся к творчеству и личности Александра Сергеевича Пушкина. Как известно, 8 февраля (по новому стилю) 1837 года состоялась роковая дуэль, унесшая жизнь первого поэта России. Поэтому именно в этот день и состоится премьера спектакля "Лента поэзии. Пушкин. Дуэль". Автор и исполнитель - известный журналист, публицист, литературовед, лауреат премии "Золотое перо России" Александр Минкин", режиссером спектакля стал Марк Розовский, в постановке также участвует народный артист РФ Валерий Шейман, который "проиллюстрирует" рассказ ведущего фрагментами 6-й главы романа в стихах "Евгений Онегин", - рассказала пресс-атташе.

"Евгений Онегин" прочитан заново

Она отметила, что в центре внимания создателей спектакля - знаменитая сцена дуэли из романа "Евгений Онегин", ставшая трагически пророческой в жизни самого поэта. "Александр Минкин представляет новое прочтение хрестоматийного литературного произведения. Только что у него вышло захватывающее исследование "Немой Онегин" , - проинформировала собеседница агентства.

По ее словам, книгу уже успели оценить многие известные писатели. В качестве доказательства она процитировала некоторые отклики. К примеру, Дмитрий Быков написал: "Мне жаль, что современность вечно отвлекала Минкина от того, чем он рожден заниматься: от театра, филологии, анализа главных русских текстов". Михаил Веллер считает, что "Александр Минкин сделал лучший в истории русского литературоведения потрясающий анализ "Евгения Онегина". По мнению Людмилы Улицкой, "Минкину удалось увидеть "Онегина" совершенно свежими глазами, и текст гениального Пушкина стал от этого только богаче".

Возвращаясь к теме предстоящего вечера, пресс-атташе сообщила, что "в годовщину роковой дуэли на Черной речке в театре "У Никитских ворот" впервые будет представлена театральная композиция "Дуэль Онегина", основанная на исследованиях Александра Минкина".

О театре "У Никитских ворот"

Театр "У Никитских ворот" основан в 1983 году, с 1991 года он стал государственным. На сцене театра идет около 30 постановок - как имеющие долгий зрительский успех ("Песни нашего двора" и "Роман о девочках"), так и сравнительно новые спектакли по произведениям современных авторов, в числе которых "Похороните меня за плинтусом" Павла Санаева и "Любовь и голуби" Владимира Гуркина. Бессменный художественный руководитель театра - народный артист России Марк Розовский.