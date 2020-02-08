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В Венеции начался традиционный карнавал

Тема карнавала в 2020 году - "Игра, любовь и безумие"
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© REUTERS/Manuel Silvestri

РИМ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Первые ряженные стали собираться на центральной площади Венеции Святого Марка. Дамы в исторических платьях и масках в сопровождении кавалеров в париках съезжаются со всей Италии и из других стран на традиционный карнавал, который стартовал в субботу.

Как сообщается на официальном сайте мероприятия, тема этого года - "Игра, любовь и безумие". По мнению Массимо Кеккетто, нового художественного руководителя карнавала, который все более похож на фестиваль, именно эти три слова - ключевые для карнавала, традиция которого восходит еще к IX веку. "Любовь часто сопровождается безумием", - добавил он.

Всего до 25 февраля, "жирного вторника" перед началом Великиго поста перед Пасхой по католическому календарю (12 апреля), запланировано около 150 выступлений, концертов, балов, в которых примут участие более 300 артистов. Мероприятия карнавала охватят не только историческую часть островной Венеции, но и материковые кварталы Мастре и Маргера. Официальный старт будет задан в субботу вечером традиционным праздником на воде - шествием на гондолах и лодках по каналам. Центральные события карнавала - "полет ангела" и шествие Марий - состоятся в следующие выходные. Специальные карнавальные мероприятия будут посвящены в этом году Дню святого Валентина (14 февраля). Общий бюджет праздника составил €2 млн, которые в основном поступили от спонсоров и партнеров мэрии Венеции.

По сложившейся традиции, завершающим аккордом венецианского карнавала станет фестиваль российского искусства, входящий в проект Центра кинофестивалей и международных программ "Культурная миссия в Италии". На протяжении почти 15 лет творческие коллективы из России выступают в дни карнавала на венецианских площадях и основных театральных площадках города: театрах "Ла Фениче", "Гольдони", "Малибран", залах венецианского университета "Ка'Фоскари".

"Все больший интерес итальянские организаторы стали проявлять к динамично развивающимся регионам России, где сохраняются национальные традиции, обычаи, самобытная культура", - рассказали корреспонденту ТАСС в Центре кинофестивалей и международных программ. Там сообщили, что в этом году фестиваль пройдет с 24 по 26 февраля под патронатом мэрии Венеции, при поддержке министерств культуры и иностранных дел РФ, Росконцерта в рамках программы официальных мероприятий Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ.

В 2020 году из России привезли как нельзя более соответствующий теме карнавала балет "Опасные связи" по мотивам романа Шодерло де Лакло на музыку итальянского пианиста композитора Эцио Боссо с участием лауреатов российских национальных балетных конкурсов. Спектакль будет также показан в соседних городах - Падуе и Тревизо.

Теги
Италия
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