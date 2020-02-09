Исторический музей отметит день рождения бесплатным входом и специальной программой

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Государственный исторический музей в Москве отмечает в воскресенье 148-й день рождения. Посетителей в этот день ждет бесплатный вход в главное здание музея и Музей Отечественной войны 1812 года, а также экскурсии, мастер-классы и другие специальные мероприятия, рассказал ТАСС директор ГИМ Алексей Левыкин.

"В день рождения мы открываем для бесплатного посещения главное здание Государственного исторического музея и Музей Отечественной войны 1812 года. Покровский собор, палаты бояр Романовых, выставочный комплекс [на площади Революции] будут работать в обычном режиме", - сказал он.

В этот день в музее запланированы более 20 обзорных экскурсий, а также мастер-классы, викторины и концерты. "Каждый год в день рождения музея мы будем посвящать специальные мероприятия определенной эпохе. В этом году - XIX веку", - рассказал собеседник агентства.

Участники экскурсий, например, узнают, какими были светские развлечения и салонные забавы в то время, как джентльмены и леди должны были себя вести на балу. На мастер-классах можно будет попробовать самостоятельно написать деловое или любовное письмо, как это сделали бы современники Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Левыкин добавил, что часть мастер-классов, экскурсий и других мероприятий праздничной программы платная. "Но если посетитель покупает билет на специальное мероприятие, он получает бесплатный билет на проход в музей", - сказал он. Левыкин добавил, что как раз к празднику в фойе музея открылось новое кафе.

Исторический музей - один из крупнейших музеев мира и самый большой музей в России. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Фонды музея хранят более 5 млн экспонатов.