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Школьница из Томска купила за $1 права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Фильм необходимо снять до 30 июня

ТОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Американский писатель Стивен Кинг продал 16-летней Диане Костыриной из Томска права на экранизацию рассказа "Женщина в палате" за $1. Картина должна быть готова до 30 июня, сообщил ТАСС продюсер ленты, руководитель киноклуба "Сибирские киномастерские" Роман Дваладзе.

По его словам, передача прав на экранизацию прошла в рамках проекта Кинга Dollar Babies, цель которого - дать студентам и ученикам киношкол шанс снять фильм по одному из его рассказов.

"Диана училась в нашем проекте "Сибирские киномастерские", и я обратил на ее способности внимание и предложил ей подать заявку. Мы получили ответ - нам прислали два контракта с подписью Кинга, мы подписали его и сегодня будем отправлять с прикрепленным долларом США <…> Программа дает нам право снять фильм и показать его на фестивале Dollar Babies Russia в Краснодаре, который будет проходить 30 октября. До 30 июня [по контракту] нужно снять фильм", - сказал Дваладзе.

Он уточнил, что сейчас команда работает над сценарием будущей короткометражки. "Насколько я знаю, Кинг ежегодно выдает от пяти до десяти таких разрешений на экранизацию по всему миру. Мы единственные из России в этом году, кто получил такие права. Главный приз - картина попадет в личную коллекцию Стивена Кинга. Режиссер, 30 лет назад выигравший в конкурсе, экранизировал потом "Зеленую милю", то есть главный приз по сути - пропуск в киноиндустрию, что самое ценное, я считаю", - отметил руководитель киноклуба.

Рассказ "Женщина в палате" повествует о переживаниях мужчины, который должен незаконно совершить эвтаназию и дать своей матери, умирающей в больничной палате от рака желудка, смертельную дозу болеутоляющих таблеток.

Стивен Кинг - автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Его первый роман "Кэрри" появился в середине 1970-х годов, за ним последовал роман "Сияние". В 2003 году Кинг был удостоен медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую литературу, а в 2014 году был награжден Национальной медалью за достижения в искусстве.

Теги
РоссияКинг, СтивенТомская область
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