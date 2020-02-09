Умер композитор Сергей Слонимский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в воскресенье президент Санкт-Петербургского Филармонического общества Борис Березовский.
"Скончался композитор Сергей Слонимский", - сказал он.
Слонимский был профессором Санкт-Петербургской консерватории, лауреатом Государственной премии Российской Федерации имени М.И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга, Академиком Российской академии образования, кавалером Командорского креста ордена "За заслуги" Республики Польша.