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Умер композитор Сергей Слонимский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в воскресенье президент Санкт-Петербургского Филармонического общества Борис Березовский.

"Скончался композитор Сергей Слонимский", - сказал он.

Слонимский был профессором Санкт-Петербургской консерватории, лауреатом Государственной премии Российской Федерации имени М.И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга, Академиком Российской академии образования, кавалером Командорского креста ордена "За заслуги" Республики Польша.

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