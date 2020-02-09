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Сборы фильма "Холоп" превысили 3 млрд рублей

Лента Клима Шипенко стала первой отечественной картиной, заработавшей 3 млрд рублей в российском прокате
Кадр из фильма "Холоп" Централ Партнершип
Описание
Кадр из фильма "Холоп"
© Централ Партнершип

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Кассовые сборы российского фильма "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, превысили 3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.

Таким образом, фильм "Холоп" стал первой отечественной картиной, заработавшей 3 млрд рублей в российском прокате.

Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными. Этот путь, в частности, предстоит пройти персонажу сербского актера Биковича Грише, молодому московскому "мажору", который забыл о стыде и чувстве меры. Его отец (Самойленко) обращается к психологу (Охлобыстин), и вместе они придумывают проект по воссозданию на базе заброшенной деревни атмосферы России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

Теги
Россия
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