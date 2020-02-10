СМИ: умерла оперная певица Мирелла Френи

ТАСС, 10 февраля. Итальянская оперная исполнительница, обладательница сопрано Мирелла Френи ушла из жизни в возрасте 84 лет у себя на родине - в Модене. Причиной смерти певицы стала продолжительная болезнь, сообщила в воскресенье газета Il Messaggero.

Как отмечает издание, Френи совершила свой дебют в 1955 году в роли Микаэлы (опера "Кармен"). В ходе своей карьеры она выступала на таких площадках, как "Ла Скала" (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Королевский театр "Ковент-Гарден" (Лондон), Большой театр (Москва) и многие другие.