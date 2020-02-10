На церемонию вручения "Оскара" начали прибывать гости

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Актеры, режиссеры и другие деятели киноискусства начали прибывать на 92-ю церемонию вручения премии "Оскар". Прежде чем войти в зал театра Dolby, где и состоится церемония вручения статуэток, гости по традиции проходят по красной дорожке.

.@billieeilish is making her way down the #Oscars red carpet. Don't miss her special performance in the show! pic.twitter.com/QSjohYiqTM — The Academy (@TheAcademy) February 9, 2020

Десятилетняя актриса Джулия Баттерз, прославившаяся ролью в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood), который претендует на несколько "Оскаров", вышла на красную дорожку в ярко-розовом закрытом многослойном платье в пол c сумочкой, в которой, как оказалось, лежат бутерброды. Джулия призналась, что взяла их с собой, так как не очень любит еду, которую подают на подобных мероприятиях. В память о Коби Брайанте Режиссер Спайк Ли пришел на церемонию в костюме, на фиолетовом фоне которого вышиты ярко-желтые цифры 2 и 4 в память о легендарном баскетболисте Коби Брайанте, погибшем в результате крушения вертолета 26 января этого года. Именно под номером 24 Брайант играл в клубе "Лейкерс".

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