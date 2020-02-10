На церемонию вручения "Оскара" начали прибывать гости

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Актеры, режиссеры и другие деятели киноискусства начали прибывать на 92-ю церемонию вручения премии "Оскар". Прежде чем войти в зал театра Dolby, где и состоится церемония вручения статуэток, гости по традиции проходят по красной дорожке.
A few #Oscars red carpet moments with @RebelWilson, @TaikaWaititi, Greta Gerwig, and Noah Baumbach pic.twitter.com/3z60Q2XeV5— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
.@billieeilish is making her way down the #Oscars red carpet. Don't miss her special performance in the show! pic.twitter.com/QSjohYiqTM— The Academy (@TheAcademy) February 9, 2020
Hey Zazie Beetz, @Dean_C_Chapman, Sigourney Weaver, and the @ParasiteMovie team...welcome to the #Oscars red carpet! pic.twitter.com/cp7Yx4xfNL— The Academy (@TheAcademy) February 9, 2020
Десятилетняя актриса Джулия Баттерз, прославившаяся ролью в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood), который претендует на несколько "Оскаров", вышла на красную дорожку в ярко-розовом закрытом многослойном платье в пол c сумочкой, в которой, как оказалось, лежат бутерброды. Джулия призналась, что взяла их с собой, так как не очень любит еду, которую подают на подобных мероприятиях.
В память о Коби Брайанте
Режиссер Спайк Ли пришел на церемонию в костюме, на фиолетовом фоне которого вышиты ярко-желтые цифры 2 и 4 в память о легендарном баскетболисте Коби Брайанте, погибшем в результате крушения вертолета 26 января этого года. Именно под номером 24 Брайант играл в клубе "Лейкерс".
Актер Билли Портер одним из первых прибыл на красную дорожку. В качестве вечернего костюма Портер выбрал пышную шелковую юбку со сложным узором, который дополнил топом, сконструированным из золотых перьев. Актер стал несколько выше ростом благодаря туфлям из золотой кожи на высоком каблуке, в тон которым он подобрал сумочку, украшенную тысячами кристаллов, также покрытых золотом.
Об истории красной дорожки
Около 3 тыс. знаменитостей, как ожидается, пройдут в воскресенье вечером по 274-метровой красной дорожке ко входу в театр Dolby в Лос-Анджелесе. Первая красная дорожка в Голливуде была расстелена в 1922 году, когда шоумен Сид Грауман открывал свой кинотеатр. В апреле 1961 года красная ковровая дорожка впервые появилась на 33-й церемонии вручения "Оскаров": тогда по ней прошли Элизабет Тейлор и Берт Ланкастер, получившие в тот год заветные золотые статуэтки как лучшая актриса и лучший актер.
Начало самой церемонии вручения статуэток запланировано на 17:00 по времени Западного побережья США (04:00 мск) и будет транслироваться на 225 стран.