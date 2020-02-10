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Оскар-2020

Оскар - 2020. Лауреаты 92-й церемонии

Больше всего наград получил фильм "Паразиты". Он победил в главной номинации
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Описание
Пон Чжун Хо (слева) после объявления о победе его фильма "Паразиты" в главной номинации
© AP Photo/Chris Pizzell
Хоакин Феникс, получивший награду как лучший актер
© AP Photo/Chris Pizzello
Рене Зеллвегер, получившая награду как лучшая актриса
© AP Photo/Chris Pizzello
Брэд Питт с наградой за лучшую мужскую роль второго плана
© AP Photo/Chris Pizzello
Лора Дерн с наградой за лучшую женскую роль второго плана
© AP Photo/Chris Pizzello
Режиссер "Кролика Джоджо" Тайка Вайтити
© AP Photo/Chris Pizzello
Создатели "Истории игрушек - 4" Джонас Ривера, Марк Нильсен и Джош Кули
© Jordan Strauss/Invision/AP
Создатели мультфильма "Любовь к волосам" Мэтью Черри и Карен Руперт Толивер
© Jordan Strauss/Invision/AP

В Лос-Анджелесе в 92-й раз прошла церемония вручения кинопремии "Оскар".

  • Картина "Паразиты" (Gisaengchung) Пон Чжун Хо стала лучшим фильмом. Она победила и в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Также она награждена за лучший оригинальный сценарий. Сам Пон Чжун Хо признан лучшим режиссером.
  • Лучшим актером стал сыгравший главную роль в фильме "Джокер" (Joker) Хоакин Феникс. Лучшей актрисой названа Рене Зеллвегер за главную роль в фильме "Джуди" (Judy).
  • Брэд Питт получил премию в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood). Эта картина удостоена награды и за лучшую работу художника-постановщика.
  • Лучшей актрисой второго плана признана Лора Дерн за роль в кинокартине "Брачная история" (Marriage Story) Ноа Баумбака.
  • Лучшим документальным фильмом названа картина Стивена Богнара и Джулии Райхерт "Американская фабрика" (American Factory).
  • "История игрушек - 4" (Toy Story 4) отмечена как лучший анимационный полнометражный фильм. Лучшей анимационной короткометражкой стала "Любовь к волосам" (Hair Love). В категории "Лучший короткометражный игровой фильм" победу одержала лента "Окно напротив" (The Neighbors' Window).
  • Картина "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити отмечена за лучший адаптированный сценарий.
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СШАОскар-2020
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