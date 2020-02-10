Оскар - 2020. Лауреаты 92-й церемонии

В Лос-Анджелесе в 92-й раз прошла церемония вручения кинопремии "Оскар".
- Картина "Паразиты" (Gisaengchung) Пон Чжун Хо стала лучшим фильмом. Она победила и в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Также она награждена за лучший оригинальный сценарий. Сам Пон Чжун Хо признан лучшим режиссером.
- Лучшим актером стал сыгравший главную роль в фильме "Джокер" (Joker) Хоакин Феникс. Лучшей актрисой названа Рене Зеллвегер за главную роль в фильме "Джуди" (Judy).
- Брэд Питт получил премию в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood). Эта картина удостоена награды и за лучшую работу художника-постановщика.
- Лучшей актрисой второго плана признана Лора Дерн за роль в кинокартине "Брачная история" (Marriage Story) Ноа Баумбака.
- Лучшим документальным фильмом названа картина Стивена Богнара и Джулии Райхерт "Американская фабрика" (American Factory).
- "История игрушек - 4" (Toy Story 4) отмечена как лучший анимационный полнометражный фильм. Лучшей анимационной короткометражкой стала "Любовь к волосам" (Hair Love). В категории "Лучший короткометражный игровой фильм" победу одержала лента "Окно напротив" (The Neighbors' Window).
- Картина "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити отмечена за лучший адаптированный сценарий.