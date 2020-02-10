Брэд Питт получил "Оскар" как лучший актер второго плана

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Брэд Питт удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood). Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC .

Фильм "Однажды в... Голливуде" режиссера Квентина Тарантино снят по его сценарию. Картина повествует о Голливуде конца 1960-х годов, а также о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Помимо Питта, в ролях - Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли.

На награду в данной категории также претендовали Джо Пеши и Аль Пачино, исполнившие роли в фильме "Ирландец" (The Irishman), Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству", A Beautiful Day in the Neighborhood), Энтони Хопкинс ("Два папы", The Two Popes). Питт считался бесспорным фаворитом.