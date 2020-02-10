Розовый цвет стал самым популярным у гостей на церемонии вручения "Оскара"

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Прелюдия церемонии вручения премии "Оскар" завершилась на Голливудском бульваре у театра Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В ближайшие часы в театре будет проходить 92-я церемония вручения статуэток. Трансляцию ведет телекомпания ABC .

Самым популярным цветом этого сезона оказался розовый и его ближайшие оттенки - лиловый и фуксия. Наряды этих цветов выбрали для церемонии актрисы Реджина Кинг, Идина Мензел и Лора Дерн, дебютантка красной дорожки - десятилетняя Джулия Баттерз, а также актер Крис Рок. Авторы журнала Vanity Fair, специализирующегося на вопросах моды и политики одновременно, пишут, что выбор розового цвета как доминирующего на нынешней церемонии "Оскар" можно объяснить "желанием оптимистов отреагировать таким образом на тяжелые политические времена". Вместе с тем они не исключают, что розовый может стать и главным цветом нынешнего весенне-летнего сезона. "В любом случае, розовый цвет очень хороший", - отмечает журнал.

Ряд СМИ уже успели назвать платье Реджины Кинг одним из лучших на церемонии. Актриса выбрала открытое асимметричное платье от Versace цвета розового жемчуга. Кинг украшали также ослепительные драгоценности от Гарри Уинстона - кольца и оригинальный браслет.

Одним из самых стильных в этот вечер признано и платье 35-летней актрисы Америки Ферреры. Актриса надела темно-бордовое платье с пышными рукавами, а волосы украсила золотистой повязкой в стиле хиппи.

Вместе с тем среди знаменитостей красной дорожки всегда есть и те, кто выступает против любых трендов и правил. Это лишний раз подтвердила американская певица Билли Айлиш, которая надела безразмерный костюм от бренда "Шанель", дополненный тяжелыми цепями и кружевными перчатками без пальцев. Однако все внимание зрителей приковывали волосы певицы, частично выкрашенные в неоновый зеленый цвет, а также очень длинные черные ногти.

Сирша Ронан, которой номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль принес фильм Греты Гервиг "Маленькие женщины", вышла на красную ковровую дорожку в трехцветном ансамбле от Gucci с объемной баской, притягивающей все внимание на себя и вызвавшей большие споры среди любителей моды. Не менее неоднозначным выбором Ронан назвали также смелую геометрию топа, сочетание цветов наряда (черный, слоновой кости и лиловый), а также неожиданно детскую челку.