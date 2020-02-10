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Оскар-2020
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Лора Дерн получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана

Она награждена за роль в фильме "Брачная история"
Лора Дерн AP Photo/Chris Pizzello
Описание
Лора Дерн
© AP Photo/Chris Pizzello

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Лора Дерн удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история" (Marriage Story). Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.

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Это первый "Оскар" Лоры Дерн. На награду в данной категории также претендовали Кэти Бейтс за роль в фильме "Дело Ричарда Джуэлла" (Richard Jewell), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо", Jojo Rabbit), Флоренс Пью ("Маленькие женщины", Little Women) и Марго Робби ("Скандал", Bombshell). Дерн считалась бесспорной фавориткой.

Фильм "Брачная история" режиссера Ноа Баумбака снят по сценарию, который он написал сам. Картина повествует о мучительном разводе театрального режиссера с актрисой, уехавшей в Голливуд. Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер.

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СШАОскар-2020
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