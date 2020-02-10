Картина "Паразиты" получила "Оскар" как лучший иностранный фильм

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Картина "Паразиты" (Gisaengchung) режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию ведет телеканал ABC из голливудского театра Dolby

кто может победить и почему?

"Оскар"-2020: кто может победить и почему?

Выдвинутая Южной Кореей картина повествует о молодом человеке из небогатой семьи, случайно получившем возможность стать репетитором в богатом доме.

На награду претендовал также фильм "Отверженные" (Les miserables) режиссера Ладжа Ли от Франции, картина "Страна меда" (Honeyland) Тамары Котевской и Любомира Стефанова от Северной Македонии, драма "Тело Христово" (Boze Cialo) Яна Комаса от Польши, а также фильм "Боль и слава" (Dolor y gloria) Педро Альмодовара от Испании.

В короткий список претендентов на данную премию входила лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда", однако в число окончательных номинантов она не была включена.