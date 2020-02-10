{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Оскар-2020

Картина "Паразиты" получила "Оскар" как лучший иностранный фильм

Фильм повествует о молодом человеке из небогатой семьи, случайно получившем возможность стать репетитором в богатом доме

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Картина "Паразиты" (Gisaengchung) режиссера Пон Чжун Хо получила в воскресенье премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию ведет телеканал ABC из голливудского театра Dolby

На эту тему
"Оскар"-2020: кто может победить и почему?

Выдвинутая Южной Кореей картина повествует о молодом человеке из небогатой семьи, случайно получившем возможность стать репетитором в богатом доме.

На награду претендовал также фильм "Отверженные" (Les miserables) режиссера Ладжа Ли от Франции, картина "Страна меда" (Honeyland) Тамары Котевской и Любомира Стефанова от Северной Македонии, драма "Тело Христово" (Boze Cialo) Яна Комаса от Польши, а также фильм "Боль и слава" (Dolor y gloria) Педро Альмодовара от Испании.

В короткий список претендентов на данную премию входила лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда", однако в число окончательных номинантов она не была включена.

Теги
СШАОскар-2020
Реклама на ТАСС
Оскар-2020
Рене Зеллвегер удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая актриса"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС