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Оскар-2020
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Пон Чжун Хо удостоен "Оскара" как лучший режиссер за фильм " Паразиты"

Режиссер заявил, что не ожидал получить эту награду
Пон Чжун Хо AP Photo/Chris Pizzello
Описание
Пон Чжун Хо
© AP Photo/Chris Pizzello

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Южнокореец Пон Чжун Хо награжден премией "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильм "Паразиты" (Gisaengchung). Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.

Пон Чжун Хо через переводчика заявил, что не ожидал получить эту награду. На нее также претендовали режиссер Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде", Once Upon a Time... in Hollywood), Мартин Скорсезе ("Ирландец", The Irishman) и Тодд Филлипс ("Джокер", Joker).

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