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Оскар-2020
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Рене Зеллвегер удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая актриса"

На награду в данной категории также претендовали Скарлетт Йоханссон, Синтиа Эриво, Сирша Ронан и Шарлиз Терон

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Рене Зеллвегер удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за главную роль в фильме "Джуди" (Judy). Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.

На награду в данной категории также претендовали Скарлетт Йоханссон ("Брачная история", Marriage Story), Синтиа Эриво ("Гарриет", Harriet), Сирша Ронан ("Маленькие женщины", Little Women) и Шарлиз Терон ("Скандал", Bombshell).

Британская мелодрама "Джуди" режиссера Руперта Гулда повествует о последних лондонских концертах звезды Голливуда Джуди Гарланд. Она обрела славу после выхода в 1939 году фильма "Волшебник страны Оз" (The Wizard of Oz). В картине "Джуди" помимо Зеллвегер роли исполнили - Финн Уиттрок, Джесси Бакли, Руфус Сьюэлл, Майкл Гэмбон и другие.

Зеллвегер заявила, что посвящает полученную награду Джуди Гарланд.

Теги
СШАЗеллвегер, РенеОскар-2020
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Оскар-2020
Оскар - 2020. Лауреаты 92-й церемонии
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