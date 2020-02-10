Рене Зеллвегер удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая актриса"

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Рене Зеллвегер удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за главную роль в фильме "Джуди" (Judy). Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию из голливудского театра Dolby ведет телеканал ABC.

На награду в данной категории также претендовали Скарлетт Йоханссон ("Брачная история", Marriage Story), Синтиа Эриво ("Гарриет", Harriet), Сирша Ронан ("Маленькие женщины", Little Women) и Шарлиз Терон ("Скандал", Bombshell).

Британская мелодрама "Джуди" режиссера Руперта Гулда повествует о последних лондонских концертах звезды Голливуда Джуди Гарланд. Она обрела славу после выхода в 1939 году фильма "Волшебник страны Оз" (The Wizard of Oz). В картине "Джуди" помимо Зеллвегер роли исполнили - Финн Уиттрок, Джесси Бакли, Руфус Сьюэлл, Майкл Гэмбон и другие.

Зеллвегер заявила, что посвящает полученную награду Джуди Гарланд.