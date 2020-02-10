Исторический музей впервые покажет свою коллекцию работ Рокотова целиком

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Государственный исторический музей впервые покажет полную коллекцию работ крупнейшего московского портретиста, работавшего в период Русского Просвещения, Федора Рокотова. Выставка пройдет с 26 мая по 28 сентября 2020 года в новом выставочном зале Исторического музея, многие экспонаты будут выставлены впервые, сообщил ТАСС директор музея Алексей Левыкин.

"Как ни странно прозвучит, наша коллекция картин Рокотова - 12 полотен - одна из крупнейших в России. Несмотря на сравнительную немногочисленность, она представляет собой значительную ценность. Рокотов художник очень значимый, редкий. Он оказал очень большое влияние на всю русскую портретную школу", - сказал Левыкин.

Он добавил, что некоторые работы находились на реставрации, поэтому выставка станет еще и отчетом о реставрациях. "Коллекция не была отреставрирована, и последние три года на средства Благотворительного фонда "Лукойл" музей вел реставрацию собрания", - пояснил Левыкин. Среди работ из коллекции ГИМ - два портрета Екатерины II (один из них - большой парадный портрет), портреты поэта Александра Сумарокова, генерал-аншефа графа Петра Панина, известных и безымянных представителей русской аристократии и московского дворянства.

"Некоторые из этих работ никогда не экспонировалась, некоторые экспонировались последний раз в середине XX века. Например, портрет Феодосии Наумовны Ржевской лишь недавно был определен как работа Рокотова, до этого он атрибутировался как портрет неизвестного автора", - рассказал директор Исторического музея.

В экспозиции будут представлены живописные копии с оригиналов Рокотова. "Он оказал очень большое влияние на всю русскую портретную школу. Поэтому очень часто, особенно это касалось дворянских имений, его портреты повторялись, репродуцировались. И мы покажем эту коллекцию", - добавил Левыкин. Он отметил, что помимо работ самого Рокотова, "мы имеем возможность показать работы его учеников". "Исторический музей, наверное, единственное место, где хранятся картины, авторство которых точно доказано, что это работы учеников художника. Например, Андрея Зяблова - крепостного помещика Николая Струйского, друга Рокотова. На выставке будет его картина "Кабинет И. И. Шувалова" - копия с не сохранившейся картины Рокотова", - рассказал директор музея.

Портреты Рокотова послужили также оригиналами для большого количества гравюр. Они имели самое широкое распространение, многие из них хранились в усадьбах. В собрании гравированного портрета Исторического музея они представлены полностью.

О художнике

Федор Рокотов родился в имении князей Репниных Воронцово, происходил из крепостных крестьян, видимо, еще в юности получил вольную. В 1755 году Рокотов переехал в Петербург. Здесь он окончил Сухопутный шляхетский корпус. Получив чин ротмистра, дававший дворянство, художник оставил службу. Также он учился в недавно созданной Академии художеств.

В 1763 году был приглашен в Москву для написания коронационного портрета Екатерины II. В 1765 году был удостоен звания академика. В 1766 году художник переехал в Москву. Здесь Рокотов, помимо творчества, занимался педагогической деятельностью. В 1772 году стал одним из основателей Московского английского клуба.

Рокотов первым из живописцев нового времени обратился к теме духовной жизни человека. Его друг, помещик Николай Струйский говорил, что Рокотов "проникал во внутренность души", сумел выразить тончайшие нюансы душевных движений языком живописи - посредством красок, линий, композиции.