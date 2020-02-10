Исторический музей на выставке "Викинги" покажет шлемы, клады и платье X века

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Выставка "Викинги", где покажут коллекцию шлемов, клады серебряных монет и торгового инвентаря, женские украшения, а также женское платье X века из китайского шелка, откроется в Государственном историческом музее осенью 2020 года, сообщил ТАСС директор музея Алексей Левыкин.

"Мы долго готовились к этой выставке. В нашей коллекции хранится уникальный комплекс предметов, связанный с историей викингов и той роли, которую они сыграли в истории. Да, они наводили ужас на страны Западной Европы, но вместе с тем сыграли важнейшую роль в мировой истории. Эти смелые торговцы, воины, которые проходили речными путями из холодной Скандинавии до Византии, Арабского халифата, они явились в какой-то степени катализатором, который создал древнерусское государство", - отметил директор музея.

В экспозицию будут включены археологические памятники из собрания Исторического музея - коллекция шлемов, клады серебряных монет и торгового инвентаря, женские украшения. Впервые будут представлены памятники из новейших раскопок Смоленской археологической экспедиции: меч, золотые византийские монеты, набор украшений, игральные фишки.

"Кроме того, будет представлено уникальное платье X века, которое сохранилось в единственном экземпляре. Китайское платье из шелка, которое еще в 1983 году было обнаружено в одном из захоронений и до 2014 года находилось на реставрации. Его мы покажем впервые", - сказал Левыкин, добавив, что это станет и примером уникальной работы реставраторов, подаривших платью новую жизнь.