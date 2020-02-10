Режиссер Дмитрий Черняков поставил в Большом театре оперу Римского-Корсакова "Садко"

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене готовится представить зрителям оперу Николая Римского-Корсакова "Садко", постановку которой осуществил режиссер Дмитрий Черняков, вернувшийся к работе в ГАБТ после девятилетнего перерыва. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

"Сегодня состоится оркестровая репетиция "Садко", премьерные показы пройдут с 14 по 19 февраля. Кроме того, спектакль 18 февраля будет показан в прямой трансляции на канале Меццо", - проинформировала Новикова.

Она отметила, что "постановкой "Садко" после девятилетнего перерыва в Большой театр возвращается один из самых известных оперных режиссеров современности Дмитрий Черняков". В разные годы на двух сценах театра им были поставлены оперы: Игоря Стравинского "Похождения повесы" (2003), Петра Чайковского "Евгений Онегин" (2006), Альбана Берга "Воццек" (2009), Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан" (2010) и Михаила Глинки "Руслан и Людмила" (2011).

"В этот раз Черняков обратился к шедевру Римского-Корсакова опере "Садко". В 2019 году исполнилось 175 лет со дня рождения Римского-Корсакова (1844-1908), в связи с чем в репертуаре Большого театра 244-го сезона появятся сразу две оперы этого великого композитора. (Первая премьера 244-го сезона "Сказка о Царе Салтане" в постановке Алексея Франдетти состоялась на Новой сцене 26 сентября 2019 года)", - сказала пресс-атташе.

Из истории оперы "Садко"

"История создания оперы "Садко" и ее постановок очень интересна", - поделилась Новикова.

По имеющимся сведениям, об опере на сюжет новгородской былины о Садко Римский-Корсаков думал еще в 1880-х годах, но к работе над ней приступил лишь летом 1894 года.

Известно, что опера по первоначальному плану была закончена к осени 1895 года. Однако со временем Римский-Корсаков решил ее серьезно изменить.

"Благодаря переделкам, рядом с образом народного певца, гусляра Садко возник образ его жены Любавы. Были значительно развиты и обогащены новыми эпизодами народные сцены. Опера приобрела характер полнокровного повествования, заняв место среди наиболее ярких и значительных произведений русской оперной классики", - отметила собеседница ТАСС.

Осенью 1896 года опера была предложена дирекции Мариинского театра, но показ не состоялся; считается, что Николай II собственноручно вычеркнул ее из репертуара. Премьера "Садко", состоявшаяся 7 января 1898 года в Московской частной русской опере Мамонтова, имела большое значение для истории русского оперного искусства. В этой постановке принимали участие Надежда Забела (партия Волховы) и Федор Шаляпин (партия Варяжского гостя).

В Большом театре эта опера впервые была поставлена в 1906 году под управлением Вячеслава Сука (в спектакле были заняты Антонина Нежданова (Волхова), Антон Боначич (Садко), Федор Шаляпин (Варяжский гость). С тех пор к "Садко" ГАБТ обращался неоднократно - в 1930, 1934, 1935, 1938, 1949 годах и в 1976 году, когда спектакль был поставлен к 200-летию театра (дирижер - Юрий Симонов, режиссер - Борис Покровский, художник - Федор Федоровский). "Последний раз опера "Садко" звучала в Большом театре в 1984 году. Таким образом, "Садко" возвращается на Историческую сцену после перерыва в 36 лет", - завершила исторический экскурс пресс-атташе ГАБТ.

Новая версия "Садко" в Большом

Относительно новой версии в постановке Дмитрия Чернякова пресс-атташе сообщила, что режиссера "с наследием Римского-Корсакова связывают особые отношения". "Это уже пятая опера композитора, к которой он обращается", - уточнила Новикова, напомнив, что в последние годы в театрах разных стран Черняков поставил: "Сказание о невидимом граде Китеже" (2001), "Царскую невесту" (2013), "Снегурочку" (2017), "Сказку о Царе Салтане" (2019).

Что касается оперы "Садко", то, по мнению Дмитрия Чернякова, "это очень сложное произведение". "Может быть, это одна из причин, почему ее так редко ставят: многонаселенная, сложносоставная, трудная по драматургии и трудная психологически. Эта опера прекрасная, но поднять ее очень затратно во всех смыслах. Для меня самого это одна из сложнейших задач за последнее время", - процитировала режиссера пресс-атташе ГАБТ.

По ее словам, "сохраняя масштаб, задуманный композитором, не внося никаких изменений в "канонический" вариант партитуры, Дмитрий Черняков делает героями спектакля современных людей с теми страхами, сомнениями, проблемами, которые близки зрителям в наши дни". "Режиссеру важны не былинные сказания, а человеческие переживания, живые люди и неожиданные ситуации, заставляющие нас делать выбор, принимать решения и, может быть, лучше узнавать самих себя", - поделилась пресс-атташе, добавив, что "будучи не только режиссером, но и сценографом спектакля, Черняков отдает дань театральной традиции сценических постановок "Садко", обыгрывая по-своему декорации великих мастеров прошлого - Константина Коровина, Ивана Билибина, Николая Рериха, Алексея Егорова, Федора Федоровского".

Осуществить художественный замысел Чернякову помогает команда соратников: Елена Зайцева - художник по костюмам, Глеб Фильштинский - художник по свету, Екатерина Моченова - ассистент сценографа, Екатерина Миронова - режиссер по пластике, Альона Пикалова - художник по реконструкции исторических декораций.

Хормейстером выступает Валерий Борисов. Музыкальным руководителем постановки стал молодой дирижер Тимур Зангиев. "В прошлом году на Новой сцене он успешно продирижировал премьерой одноактных балетов "Парижское веселье" и "Симфония до мажор", а на Исторической сцене будет его дебют", - сообщила пресс-атташе.

Главные партии репетируют: Нажмиддин Мавлянов, Иван Гынгазов (Садко); Аида Гарифуллина, Надежда Павлова (Волхова); Екатерина Семенчук, Ксения Дудникова, Мария Баракова (Любава); Юрий Миненко, Вадим Волков (Нежата); Дмитрий Ульянов, Станислав Трофимов (Варяжский гость); Андрей Жилиховский, Андрей Кимач (Веденецкий гость); Алексей Неклюдов, Бехзод Давронов (Индийский гость); Максим Пастер, Андрей Попов, Иван Максимейко (Сопель); Валерий Гильманов, Михаил Петренко (Дуда) и другие.