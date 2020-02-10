Эксперт: победа на "Оскаре" фильма "Паразиты" говорит о кризисе киноиндустрии Голливуда

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вручение фильму "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) южнокорейского режиссера Пон Чжун премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм" говорит о кризисе голливудской киноиндустрии. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с ТАСС президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов.

Лента "Паразиты" получила в воскресенье "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Это первый случай, когда "Оскар" в главной номинации получила картина не на английском языке. "Паразиты" также выиграли премию как лучший иностранный фильм и были отмечены за лучший оригинальный сценарий.

"Это было неожиданно, - сказал Разлогов. - Никто не ожидал, по крайней мере у нас в стране, что "Паразиты" получат не только приз за лучший иностранный фильм, но и приз за лучший фильм. На мой взгляд, это свидетельство определенного кризиса голливудской индустрии, которая в этом году предложила все фильмы своих крупных студий и почти не предложила фильмы независимых студий". Киновед добавил, что ему "очень понравился выбор американских киноакадемиков".

Критик считает, что остальным номинантам не хватило для победы "новизны и оригинальности", хотя они были сделаны по "формулам, приносящим успех". При этом Разлогов считает, что нынешняя церемония - это исключение из правил, "дальше будет по-прежнему".

"Действительно, это очень опасный момент, и, в частности, он разрушает один из бастионов универсального кино, рассчитанного на всех. Ведь считается, что фильмы должны быть англоязычными, - пояснил кинокритик. - Сейчас где бы ни делали картины, рассчитанные на международный успех, люди просто начинают делать фильмы на английском, думая, что английский язык их спасет". По мнению Разлогова, "Паразиты" - это "пример, который доказывает, что спасает не английский язык, а спасает качество, талант, оригинальность".

Разлогов о "Паразитах"

Кирилл Разлогов впервые увидел фильм "Паразиты" на Каннском кинофестивале. "В отличие от многих коллег, которые говорили, что это такая "дешевка", которая соединяет просто разные жанры, мне он понравился ярким, талантливым, хулиганским подходом к теме", - сказал кинокритик.

"Паразиты" - южнокорейский комедийно-драматический фильм с элементами триллера. Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" на 72-м Каннском кинофестивале в мае 2019 года. Лента рассказывает историю семейства, которое не имеет средств к существованию и перебивается случайными заработками. Однажды они попадают на работу в богатую семью.

Разлогов добавил, что фильм "1917" режиссера Сэма Мендеса получил "заслуженную" премию за лучшую операторскую работу. "Актерские премии вышли абсолютно предсказуемые, всех предсказывали на 99%, - сказал киновед. - [А вот] то, что в главной номинации победит кореец, у нас, во всяком случае, не предсказывал никто. Что приятно: сюрпризы на "Оскаре" еще возможны".