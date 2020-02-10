Музей имени Пушкина и его филиалы в Москве можно будет бесплатно посетить 10 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Обзорные экскурсии и концертную программу в Государственном музее Александра Пушкина и его филиалах подготовили в честь Дня памяти классика, 10 февраля музеи можно будет посетить бесплатно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.

"В День памяти Александра Пушкина - 10 февраля - Государственный музей А. Пушкина и его филиалы можно будет посетить бесплатно с 10:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

Для посетителей пройдут обзорные экскурсии по экспозициям музея и его филиалов: Мемориальной квартире А.С. Пушкина на Арбате, Доме-музее И. Тургенева, Мемориальной квартире Андрея Белого, Доме-музее В.Л. Пушкина и выставочных залов в Денежном переулке. Для посетителей будут доступны экскурсии по фондовым коллекциям музея. В музее в 14:45 память классика почтут минутой молчания. После церемонии в усадебном дворе Государственного музея А. Пушкина начнется концертная программа.

Ранее сообщалось, что музеи Москвы проведут тематические мероприятия 9 и 10 февраля по случаю дня памяти Пушкина. В Доме-музее дяди поэта - Василия Львовича Пушкина открылась выставка "Мой портрет", на которой будут представлены портреты Александра Пушкина, выполненные такими художниками, как Николай Ульянов, Василий Шухаев, Константин Рудаков, Александр Тышлер. Многие из них были иллюстраторами книг поэта. Выставка будет работать до 10 мая.