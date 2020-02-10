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Оскар-2020

Netflix получил только два "Оскара" при 24 номинациях

Фильмы Netflix претендовали на награды во всех знаковых категориях и обогнали по количеству номинаций конкурентов от Disney и Sony Pictures Entertainment

ТАСС, 10 февраля. Стриминговый сервис Netflix, собравший в этом году рекордные 24 номинации на "Оскар", в итоге получил только две. Они достались ленте "Американская фабрика" в категории "Лучший документальный фильм" и актрисе Лоре Дерн за роль второго плана в картине "Брачная история". Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств в голливудском театре Dolby, которую транслировал телеканал ABC.

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В этом году фильмы Netflix претендовали на награды во всех знаковых категориях и обогнали по количеству номинаций ведущие голливудские студии (так, у Disney было 23 номинации, а у Sony Pictures Entertainment - 20). За "Лучший фильм" боролись сразу две картины производства Netflix - "Брачная история" и "Ирландец" Мартина Скорсезе, но награда досталась южнокорейской ленте "Паразиты". Всего у "Ирландца", главного фаворита стримингового гиганта на "Оскаре", было 10 номинаций, в том числе "Лучший сценарий", "Лучший режиссер" и "Лучшая операторская работа". В итоге лента не получила ни одной награды.

Борьба Netflix за "Оскар"

В прошлом году "Рома" Альфонсо Куарона, снятая по заказу Netflix, также не получила главный приз, несмотря на ожидания кинокритиков, однако была удостоена статуэток за режиссерскую и операторскую работу, а также награды как "Лучший фильм на иностранном языке".

Против выдвижения на "Оскар" фильмов, снятых специально для стриминговых сервисов, неоднократно выступали разные кинематографисты. Среди них, в частности, был Стивен Спилберг, который заявлял, что такие фильмы могут претендовать только на американскую телевизионную премию Emmy, а не на "Оскар", так как у них не было проката в кинотеатрах. Он также намеревался выступить перед киноакадемиками, чтобы способствовать изменению правил выдвижения фильмов на "Оскар".

На этом фоне Министерство юстиции США выступило с заявлением, что это может вызвать антимонопольные проблемы и нарушить закон о конкуренции. В итоге изменения, внесенные в правила Киноакадемии, не коснулись онлайн-фильмов, и они все также могут претендовать на главную кинонаграду.

При этом фильмам Netflix с 2018 года запрещено участие в Каннском кинофестивале из-за того, что они не идут в кинотеатрах.

Теги
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