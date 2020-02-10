Революция на "Оскаре": почему фильм "Паразиты" Пон Чжун Хо творит историю

Это первый фильм на иностранном языке за всю историю Киноакадемии, получивший главную награду — "Оскар" в категории "Лучший фильм". Также картина получила премии в категориях "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший оригинальный сценарий", а Пон Чжун Хо был признан лучшим режиссером. Это первая победа на "Оскаре" для Южной Кореи и для самого Пон Чжун Хо.

Победа корейца и его "Паразитов" революционна по нескольким причинам. Консервативную Американскую киноакадемию очень сложно расшевелить. Конечно, в нее стараются вливать молодую кровь и обновлять состав, но в последние годы это мало помогало: "Оскар" постоянно обвиняли в том, что он становится торжеством для белых мужчин, в то время как женщин и чернокожих задвигают на второй план. Не стал исключением и оскаровский сезон — 2020: честь афроамериканского сообщества отстаивала единственная чернокожая номинантка Синтия Эриво в категории "Лучшая актриса" за роль в фильме "Гарриет", а "Маленькие женщины" хоть и были отмечены в категории "Лучший фильм", Грету Гервиг в номинацию "Лучший режиссер" не включили.

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Единственным светом в окошке этого нетолерантного царства стал именно фильм "Паразиты" Пон Чжун Хо. Но и здесь все непросто. Как я уже упоминала ранее, среди академиков много консерваторов, и они явно не та аудитория, которая захочет отдать главную американскую кинопремию иностранному фильму. Так, The Hollywood Reporter опубликовал подборку настоящих бюллетеней для голосования, в которых академики высказывали свое мнение о номинантах этого года. В категории "Лучший фильм" один из них написал, что "Оскар" — американская премия, значит, ее должен выиграть американский фильм. Более того, в Twitter прошла информация о том, что некоторые академики даже не посмотрели "Паразитов", просто потому что не хотели читать субтитры. Но, как сказал сам Пон Чжун Хо, когда получал "Золотой глобус" за "Лучший иностранный фильм", всего несколько дюймов субтитров отделяют нас от огромного количества невероятных картин. И вообще, по его словам, у всех режиссеров один язык — язык кино. Видимо, число академиков, которые с ним согласны, все-таки перевесило число тех, кто ориентируется только на англоязычный кинематограф.

Описание Кадр из фильма "Паразиты" © Кинопрокатная компания ПРОвзгляд

Этот перевес обозначает серьезные сдвиги в лоне кинопремии: получается, что попытки обновить кровь академии не прошли зря и в "Оскаре" созрело новое поколение академиков, которое хочет перемен. Более того, его победа — это если и не отмена гегемонии англоязычного кино в мире, то все-таки взгляд в другую сторону и готовность обращать внимание на иностранные фильмы

Раньше максимум, что светило иноязычным картинам, — номинация в категории "Лучший фильм на иностранном языке", которая мало интересовала американцев. Однако в прошлом году наметилась другая тенденция — с десятью номинациями фильма "Рома" Альфонсо Куарона, снятого не только на испанском языке, но и на языке аборигенов региона Микстека. Но тогда он хоть и получил три "Оскара", главная награда ушла "Зеленой книге" Питера Фаррелли. В этом году академия пошла до конца. Многие не верили в победу "Паразитов" не только по причине консерватизма академии, но и потому, что все награды, по которым принято определять победителей "Оскара", стабильно уходили Сэму Мендесу и фильму "1917": он стал лучшим фильмом "Золотого глобуса", Гильдии продюсеров, Гильдии сценаристов и премии BAFTA, Мендесу ушел "Золотой глобус" за режиссуру и награда Гильдии режиссеров, что в более предсказуемые времена означало бы его однозначную победу на "Оскаре". Так же получилось и в прошлом году с "Зеленой книгой", которая выиграла несмотря на то, что у Питера Фаррелли не было номинации в категории "Лучший режиссер". Букмекеры, кстати, тоже оказались неправы — большинство ставило на победу Мэндеса и "1917". Все это свидетельствует о том, что новые времена требуют новых инструментов для определения оскаровских лауреатов, а также о том, что слово влиятельных гильдий теперь для академиков не показатель.

Описание Кадр из фильма "Паразиты" © Кинопрокатная компания ПРОвзгляд

Сейчас трогательно вспоминать, как Пон Чжун Хо перед Каннским фестивалем совершенно искренне считал, что "Паразитам" никогда не выиграть "Золотую пальмовую ветвь". Он думал, что снял специфический корейский фильм, многие аспекты которого покажутся иностранной публике непонятными. В итоге "Паразиты" не только взяли главный приз Каннского фестиваля, но и породили невероятное для киносообщества единодушие: его победе радовались все.

Картина о том, как сложившаяся капиталистическая система заставляет людей паразитировать друг на друге, оказалась невероятно актуальной и отозвалась в сердцах академиков. Более того, "Паразиты" — не просто остросоциальный, но увлекательный фильм с необычной структурой и захватывающими поворотами сюжета, что делает его вполне подходящим под оскаровский формат

В противоположность ему "1917" хоть и красивый, но уж больно старомодный. Именно за красоту фильм и отметили, вручив Роджеру Дикинсу премию в категории "Лучший оператор", а также призы в категории "Лучшие спецэффекты" и "Лучшее сведение звука".

Описание Кадр из фильма "1917" © UPI

А вот "Джокер", получивший больше всего номинаций (11), в итоге выиграл всего два "Оскара". Композитор фильма Хильдур Гуднадоуттир стала первой женщиной, победившей в категории "Лучший композитор", а вторая награда ожидаемо ушла Хоакину Фениксу в категории "Лучший актер". И Гуднадоуттир, и Феникс стабильно собирали призы в течение всего наградного сезона, и премия Киноакадемии не стала исключением. Актер в этом году использует площадки кинопремий для того, чтобы поддержать права меньшинств, и его оскаровская речь стала одной из самых проникновенных:

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"Я думаю, самый большой дар, данный мне и многим людям [в этой индустрии], — это возможность говорить за тех, у кого нет голоса… Я думаю, когда мы говорим о гендерном неравенстве, расизме, правах ЛГБТ-сообщества, правах коренного населения, правах животных, мы говорим о борьбе против несправедливости. Мы говорим о борьбе против веры в то, что одна нация, один народ, одна раса, один пол, один вид имеет право доминировать, использовать и контролировать других". "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино с десятью номинациями тоже досталось всего две награды: Барбара Линг и Нэнси Хэй выиграли в категории "Лучший художник-постановщик", а Брэд Питт получил свой первый актерский "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана". У Питта есть одна продюсерская награда за "12 лет рабства". Остальные актерские номинации прошли без сюрпризов: Лора Дерн стала лучшей актрисой второго плана за роль в "Брачной истории", а Рене Зеллвегер — лучшей актрисой за роль в фильме "Джуди".

Описание Кадр из фильма "Однажды… в Голливуде" © Sony Pictures