Работу выставки Дали в Москве продлили почти до полуночи в некоторые дни

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", которая проходит в московском "Манеже", будет работать до 23:45 в некоторые дни. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организаторов проекта.

"С 13 по 29 февраля выставка работает в следующем режиме. Воскресенье-среда с 10:00 до 20:45; касса с 10 до 20:15. Четверг - суббота: с 10 до 23:45; касса с 10 до 23:15. На четверг - субботу в феврале добавляем 1 сеанс на вечернее посещение, начало захода в 21:00 и до закрытия выставки", - рассказали в пресс-службе.

Выставка организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали". Ранее на пресс-показе глава столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что льготные категории граждан смогут посетить экспозицию бесплатно или со скидкой в 50%. В рамках выставки проходит параллельная программа - лекции, и кинопоказы, театральные и музыкальные представления, мастер-классы для взрослых и детей.

В "Манеже" представлены живописные произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов. Организаторы отмечают, что особую значимость имеет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке работами "Невидимый человек" (1929-32), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945) и другими.

Также в экспозицию вошли "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Фигура и драпировка на фоне пейзажа" (1935) и "Обычный языческий пейзаж" (1937), в который Дали вписывает голову Зигмунда Фрейда - мыслителя, оказавшего на него влияние. Представлены в "Манеже" стереоскопические работы художника - например, "Дали со спины, пишущий Галу со спины, увековеченную шестью виртуальными роговицами, временно отраженными в шести настоящих зеркалах".

Живопись на выставке дополняют рисунки 1930-1940-х годов, а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте - проект, над которым Дали работал в 1959-1963 годах. Среди рисунков особый интерес представляют оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую художник написал в 1948 году, изложив свое понимание живописи.