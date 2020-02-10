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Бахрушинский музей в Москве 13 февраля сделает бесплатным вход на выставку "Уланова"

Акция приурочена к 155-летию со дня рождения основателя музея

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вход на выставку "Уланова", проходящую в Бахрушинском музее в Москве и посвященную балерине Галине Улановой, будет бесплатным 13 февраля. Акция пройдет в честь 155-летия со дня рождения основателя музея, мецената и собирателя театральной старины Алексея Бахрушина.

"В рамках проведения специальной акции, приуроченной к юбилейной дате Алексея Бахрушина, вход на выставку "Уланова" будет бесплатным для всех категорий посетителей", - сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе музея.

Выставка "Ульянова", посвященная 110-летию со дня рождения балерины Галины Улановой, открылась в Бахрушинском музее 18 января и продлится до 22 марта 2020 года включительно, на ней впервые представлены принадлежавшие балерине драгоценности, а также предметы ее личного гардероба - одежда, сумки и обувь модных мировых брендов Christian Dior, Gucci, Salvatore Ferragamo, Guy Laroche, Bruno Magli.

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина основан 29 октября 1894 года общественным деятелем, известным московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865-1929). Бахрушинский музей является крупнейшим хранителем коллекций театрального достояния России. В его фондах - эскизы костюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, фотографии и портреты, сценические костюмы великих актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое.

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