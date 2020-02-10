Выставка Леонардо да Винчи в Лувре будет работать бесплатно последние три ночи

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Музей Лувр во французской столице организует бесплатные ночные посещения выставки, посвященной творчеству Леонардо да Винчи (1452-1519). Как сообщает в воскресенье газета Le Journal du Dimanche, эту возможность можно будет использовать в последние три дня работы экспозиции.

Так, 21, 22 и 23 февраля музей заступит на ночную вахту с 21:00 (23:00 мск) и до 08:30 (10:30 мск). Хотя в это время любой желающий сможет посмотреть работы да Винчи бесплатно, свой визит все равно придется продумывать заранее и бронировать входные талоны на сайте Лувра. Запись открывается с 12:00 (14:00 мск) 11 февраля. Учитывая ажиотаж, музей ограничил количество талонов до 30 тыс.

Примечательно, что решение о проведении подобной акции было принято, несмотря на неоднократные протесты служащих Лувра против засилья туристов в залах дворца. Как сообщил изданию директор музея Жан-Люк Мартинез, специально для ночных сеансов было мобилизовано около 40 сотрудников-добровольцев. "Исключительной выставке - исключительные средства, - заявил он. - Для посетителей это уникальный шанс познакомиться с гением эпохи Ренессанса или заново открыть его для себя, да еще в такой особенной атмосфере - ночью".

Сложная организация

Мартинез с вспоминает процесс формирования экспозиции, рассказывая о том, как сложно было достать те или иные экспонаты. Особенно трудно было получить аннотированный рисунок да Винчи, признанный во всем мире символом гуманизма и ренессанса, "Витрувианский человек" (1490-1492), который суд в Италии запретил вывозить из страны, однако позже Венецианская галерея Академии, где он постоянно хранится, застраховала рисунок с описанием канонических пропорций более чем на миллиард евро, и его удалось включить в экспозицию в Лувре.

"У меня складывалось впечатление, что за каждый экспонат надо бороться. И это нормально: они очень хрупкие и застрахованы на баснословные суммы. Я храню чудесные воспоминания от работы с коллегами в Ватикане, Санкт-Петербурге и Милане", - поделился он.

Как сообщили журналистам устроители экспозиции, в ней представлено почти 170 произведений, в том числе 11 из 15 полотен, созданных художником.

Потенциальный рекорд

Газета допускает, что за счет трех подряд ночей бесплатных посещений выставка творений да Винчи станет самой популярной в музейной истории Лувра. Несмотря на то, что индивидуальных билетов на экспозицию уже не достать - а это было сложно и в октябре, и в ноябре 2019 года, когда она только открылась, - статистика посещений держится в секрете. Пока сохраняется рекорд 2018 года, когда ретроспективу творчества французского художника Эжена Делакруа посетили 540 тыс. человек.

Хотя издание подчеркивает, что столь продолжительная, по сути беспрерывная работа одной выставки является уникальной для Лувра, ночные сеансы для него отнюдь не в новинку: раз в месяц по субботам администрация также проводит особые экскурсии по вечерам. Впрочем, в отличие от объявленной акции, они завершаются не позднее 21:45 (23:45 мск).

"Мы должны напоминать, что Лувр - открытый музей, где люди должны чувствовать себя, как дома", - уверен Мартинез. В подтверждение своих слов он анонсировал чаепитие, которое будет устроено для посетителей в конце последнего дня выставки - 24 февраля.