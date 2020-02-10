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Археологи в 2020 году начнут раскопки на аланском городище Гунделен-2 в Кабардино-Балкарии

Гунделен-2 является одним из крупнейших мысовых городищ для территории Центрального Кавказа

НАЛЬЧИК, 10 февраля. /ТАСС/. Участники Объединенной северокавказской археологической экспедиции планируют в августе-сентябре 2020 года впервые провести раскопки на городище Гунделен-2, расположенном в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом в понедельник рассказала ТАСС руководитель экспедиции Анна Кадиева.

По ее словам, это уже седьмая по счету экспедиция в Кабардино-Балкарию. "В этом году у нас более амбициозные планы, поскольку мы хотим заняться изучением не только могильника Заюково-3, но и городищем Гунделен-2. После проведенных бесконтактных исследований в 2019 году, в августе-сентябре этого года мы впервые начнем на городище раскопки", - сказала собеседница агентства, добавив, что участники экспедиции изучают весь археологический комплекс памятников у слияния рек Кёнделен и Баксан. Кадиева отметила, что бесконтактные исследования городища проводились совместно с сотрудниками Кабардино-Балкарского научного центра РАН.

Как рассказал ТАСС участник экспедиции, возглавляющий отряд, который займется непосредственными раскопками на памятнике, Серафим Гончаров, основной период существования городища Гунделен-2 датируют VIII-XII веками н. э. "Мы можем говорить, что люди жили на этом мысу с VIII века до нашей эры. Но само городище (система укреплений с постройками) существовало гораздо меньшее количество времени. Это аланская эпоха, судя по керамике, найденной на памятнике, [городище] относится к VIII-XII векам нашей эры", - пояснил Гончаров.

В этом году археологи планируют также рассчитывают увеличить сбор подъемного материала. "Любой культурный слой городища насыщен "мусором древности", можно сказать, что керамика в виде остатков горшков и кувшинов - это пластиковые пакеты древности. Из-за выветривания почв, ветровой эрозии и из-за вымывания дождями часть этой керамики лежит на поверхности в траве, археологи при первых разведках ее собирают и ищут аналогии этим кусочкам, маленьким фрагментам керамики в целых формах больших известных горшков и кувшинов из могильников и благодаря этому датируют городище ", - рассказал собеседник агентства.

Гончаров также добавил, что в ходе экспедиции планируется раскопать одну из построек городища. Всего, по его словам, на городище в результате разведок сейчас выявлено 12 объектов, которые обнаружены по остаткам фундамента. Кроме того, планируется провести разведки городищ Среднего Баксана.

По словам Гончарова, Гунделен-2 является одним из крупнейших мысовых городищ для территории Центрального Кавказа. Поселение выделяется также мощными укреплениями. Размер памятника в совокупности с мощностью линии укреплений и находками из могильника Заюково-3 позволяют предположить высокий статус городища в системе поселений Среднего Баксана в районе современных сел Заюково, Исламей и Баксан, подчеркнул археолог.

"Это треугольный мыс, который с двух сторон защищен естественными скальными обрывами, а с третьей стороны, единственной, с которой к нему можно подойти, он перекрыт валом и рвом. Там находится две линии валов и рвов, тогда как чаще всего встречаются укрепления из одного вала, одного рва или каменной стены. Такая мощная система укреплений в совокупности с достаточно большой площадью городища (1,4 га) не характерны для средневекового Кавказа, это городище значительно больше части мысовых городищ Центрального Кавказа", - рассказал собеседник агентства.

Об экспедиции

Объединенная северокавказская археологическая экспедиция работает с 2014 года. Специалисты Государственного исторического музея, исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии Российской академии наук проводят раскопки на могильниках в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в частности на памятнике Заюково-3, находящемся на высоте 900-1000 метров над уровнем моря. Могильник, известный среди местных жителей как "кладбище нартов", расположен на мысу над рекой Кёнделен. Сейчас исследовано 158 погребений.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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