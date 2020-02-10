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Память Пушкина почтили в Москве минутой молчания

Кроме того, 10 февраля Государственный музей Александра Пушкина и его филиалы можно будет посетить бесплатно

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минута молчания прошла в Государственном музее Александра Пушкина в понедельник в память о поэте, она была приурочена к 183-й годовщине со дня его гибели. В мероприятии приняли участие директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев и президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.

"183 года назад в Санкт-Петербурге остановилось сердце великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Я прошу всех встать и почтить его память минутой молчания", - обратился к присутствующим Богатырев. С первого года работы музея ежегодно в этот день в нем проходит минута молчания в память о поэте.

Как отметила президент Пушкинского музея Ирина Антонова, каждый из нас приближался к Пушкину постепенно. "И когда был ребенком и ему читали сказки или просто рассказывали о Пушкине. И уже в зрелом возрасте, когда он читал не только красивые стихи, поэмы и прозу Пушкина, но и обращался к его записям", - отметила президент Пушкинского музея.

Слова Пушкина в его произведениях, в письмах не теряют своей актуальности - поэт словно обращается к людям, живущим здесь и сейчас, считает она. "Когда я открываю не читанные мною статьи, письма и просто даже старые документы, какие-то его слова, которые он считал нужным по какому-то поводу произнести, я каждый раз удивляюсь тому обстоятельству, что это [звучит], как сегодня. То есть он обращается ко мне, как будто бы зная весь тот путь, который ему не довелось пройти, он обращается к людям, которые живут сегодняшним днем. И он всегда что-то приоткрывает в той ситуации, в той жизни, которой мы живем. Вот это его, я бы сказала, несгибаемая жизненная сила", - сказала Антонова.

После этого в музее началось музыкально-литературное посвящение поэту.

Ранее в пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что в День памяти Александра Пушкина Государственный музей Александра Пушкина и его филиалы можно будет посетить бесплатно с 10:00 до 18:00. Для посетителей в этот день проходят обзорные экскурсии по экспозициям музея и его филиалов: Мемориальной квартире Александра Пушкина на Арбате, Доме-музее Тургенева, Мемориальной квартире Андрея Белого, Доме-музее Василия Пушкина и выставочных залов в Денежном переулке. Для посетителей будут доступны экскурсии по фондовым коллекциям музея.

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