Самый высокогорный музей обороны Приэльбрусья отремонтируют к 75-летию Победы

НАЛЬЧИК, 10 февраля. /ТАСС/. Самый высокогорный Музей обороны Приэльбрусья отремонтируют к началу празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в понедельник и. о. министра культуры Кабардино-Балкарии (КБР) Мухадин Кумахов.

"Проводится ремонт Музея обороны Приэльбрусья, дата окончания ремонта и пополнение фондов музея запланированы к праздничным мероприятиям, посвященным 75-летию Победы", - сказал Кумахов на заседании коллегии ведомства, посвященного подведению итогов за прошедший год.

Музей обороны Приэльбрусья - самый высокогорный в мире музей, расположен на склоне Эльбруса на высоте 3,5 тыс. метров над уровнем моря, основан в 1971 году. Эльбрус и соседние с ним перевалы через Главный Кавказский хребет в годы Великой Отечественной войны стали ареной ожесточенного противостояния. По архивным данным, при обороне Эльбруса погибли 366 воинов, все это нашло отражение в экспозиции музея через фотодокументальные материалы, коллекцию советского и немецкого оружия, найденного в горах на местах боев в Приэльбрусье в 1942-1943 годов.

В музее были разработаны основные экскурсии по битве за Кавказ (1942-1943 годы), бои в Приэльбрусье за горные перевалы (1942-1943 годы), переход советских воинов и мирных жителей горда Тырныауза через перевал Бего (1942 год), есть материалы о воинах-альпинистах, сражавшихся в эти годы в Приэльбрусье.