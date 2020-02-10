Работы художника Вима Дельвуа покажут на выставке "Тату" в Пушкинском музее

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Выставка-исследование "Тату", посвященная искусству татуировки, пройдет в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков с 3 марта по 31 мая, сообщает в понедельник пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Среди произведений будут работы бельгийского художника Вима Дельвуа, известного по проекту арт-фермы, в рамках которого он делал татуировки на свиньях.

"Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина совместно с парижским Музеем на набережной Бранли имени Жака Ширака представляет выставочный проект "Tату", посвященный искусству татуировки. В экспозицию войдут около 200 произведений масштабного хронологического и географического охвата, раскрывающих историю этого феномена", - говорится в сообщении.

Ранее проект был представлен в различных музеях мира - Музее на набережной Бранли имени Жака Ширака, Королевском музее Онтарио, Филдовском музее естественной истории и других. Кураторами выставки выступают Анн и Жюльен (HEY! Modern Art and Pop Culture), а также Варвара Шкерменева, заместитель заведующего отделом организации выставок ГМИИ им. А.С. Пушкина, Александра Савенкова, ведущий специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея. Выставка, которую увидит московский зритель, содержит дополнительные разделы, она значительно дополнена произведениями изобразительного искусства из российских музейных и частных собраний и рассказывает о феномене татуировки в широком контексте истории культуры.

Выставка расскажет об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. "Работы активных сегодня тату-мастеров будут показаны на созданных специально для выставки объемных силиконовых моделях - слепках с частей тела реальных людей", - добавляют в пресс-службе. Среди художников, выполнивших проекты татуировок - Филип Лю, Хенк Шиффмахер, Джек Руди, Гай Атчисон, Алекс Бинни, Доктор Лакра, Тин-Тин и другие мастера.

"Сегодня образным языком татуировки активно пользуются современные художники. ГМИИ им. Пушкина представит работы бельгийца Вима Дельвуа и итальянца Фабио Виале. Скульптор Фабио Виале работает с таким благородным природным материалом, как каррарский мрамор. Воспроизводя античные скульптуры, он покрывает их белоснежную поверхность рисунками русских криминальных татуировок, а также татуировками в японском стиле. В состав выставки войдут три скульптуры Фабио Виале и 12 работ Вима Дельвуа", - сообщили в пресс-службе и уточнили ТАСС, что будут показаны работы Дельвуа "Без названия" - татуировки на свиной коже.

К выставке выпущено специальное издание, а также подготовлена образовательная программа, в рамках которой лекции прочтут тату-мастера - участники выставки Хенк Шиффмахер и Дмитрий Бабахин.

Арт-ферма и другие проекты Дельвуа

Вим Дельвуа родился в 1965 году в Бельгии, закончил Королевскую Академию художеств в Генте. С 1985 года создает работы, связанные с переосмыслением традиций европейского искусства в контексте современной масс-культуры. К числу самых известных произведений относятся "Клоака" (2009-2010) - машина, пародирующая действие пищеварительной системы человека, и "Арт-ферма" около Пекина, на которой Дельвуа создает тату-картины на спинах свиней. Однако гораздо более популярной стала его серия псевдоготической скульптуры, в которой ажурная резьба сочетается с современными сюжетами.

Персональные выставки Вима Дельвуа с успехом прошли в Лувре и Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Париж), Новом музее Нью-Йорка, Музее современного искусства в Лионе, музее Пегги Гуггенхайм (Венеция). Участник Венецианской биеннале (1990) и "Документа 9" (1992).