{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работы художника Вима Дельвуа покажут на выставке "Тату" в Пушкинском музее

Всего на выставке покажут около 200 произведений
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
Филип Лё (Швейцария). Тату-дизайн для мужского торса. 2013. Силикон
© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
Ян Блэк. Татуировка на мужской руке. Франция. 2013. Силикон
© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
Тин-Тин (Франция). Тату-дизайн для женского торса. 2013. Силикон
© Пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Выставка-исследование "Тату", посвященная искусству татуировки, пройдет в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков с 3 марта по 31 мая, сообщает в понедельник пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Среди произведений будут работы бельгийского художника Вима Дельвуа, известного по проекту арт-фермы, в рамках которого он делал татуировки на свиньях.

"Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина совместно с парижским Музеем на набережной Бранли имени Жака Ширака представляет выставочный проект "Tату", посвященный искусству татуировки. В экспозицию войдут около 200 произведений масштабного хронологического и географического охвата, раскрывающих историю этого феномена", - говорится в сообщении.

Ранее проект был представлен в различных музеях мира - Музее на набережной Бранли имени Жака Ширака, Королевском музее Онтарио, Филдовском музее естественной истории и других. Кураторами выставки выступают Анн и Жюльен (HEY! Modern Art and Pop Culture), а также Варвара Шкерменева, заместитель заведующего отделом организации выставок ГМИИ им. А.С. Пушкина, Александра Савенкова, ведущий специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея. Выставка, которую увидит московский зритель, содержит дополнительные разделы, она значительно дополнена произведениями изобразительного искусства из российских музейных и частных собраний и рассказывает о феномене татуировки в широком контексте истории культуры.

Выставка расскажет об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. "Работы активных сегодня тату-мастеров будут показаны на созданных специально для выставки объемных силиконовых моделях - слепках с частей тела реальных людей", - добавляют в пресс-службе. Среди художников, выполнивших проекты татуировок - Филип Лю, Хенк Шиффмахер, Джек Руди, Гай Атчисон, Алекс Бинни, Доктор Лакра, Тин-Тин и другие мастера.

"Сегодня образным языком татуировки активно пользуются современные художники. ГМИИ им. Пушкина представит работы бельгийца Вима Дельвуа и итальянца Фабио Виале. Скульптор Фабио Виале работает с таким благородным природным материалом, как каррарский мрамор. Воспроизводя античные скульптуры, он покрывает их белоснежную поверхность рисунками русских криминальных татуировок, а также татуировками в японском стиле. В состав выставки войдут три скульптуры Фабио Виале и 12 работ Вима Дельвуа", - сообщили в пресс-службе и уточнили ТАСС, что будут показаны работы Дельвуа "Без названия" - татуировки на свиной коже.

К выставке выпущено специальное издание, а также подготовлена образовательная программа, в рамках которой лекции прочтут тату-мастера - участники выставки Хенк Шиффмахер и Дмитрий Бабахин.

Арт-ферма и другие проекты Дельвуа

Вим Дельвуа родился в 1965 году в Бельгии, закончил Королевскую Академию художеств в Генте. С 1985 года создает работы, связанные с переосмыслением традиций европейского искусства в контексте современной масс-культуры. К числу самых известных произведений относятся "Клоака" (2009-2010) - машина, пародирующая действие пищеварительной системы человека, и "Арт-ферма" около Пекина, на которой Дельвуа создает тату-картины на спинах свиней. Однако гораздо более популярной стала его серия псевдоготической скульптуры, в которой ажурная резьба сочетается с современными сюжетами.

Персональные выставки Вима Дельвуа с успехом прошли в Лувре и Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Париж), Новом музее Нью-Йорка, Музее современного искусства в Лионе, музее Пегги Гуггенхайм (Венеция). Участник Венецианской биеннале (1990) и "Документа 9" (1992).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Артисты коллектива Company E из США поставят бродвейский мюзикл в Оренбурге
Спектакль войдет в репертуар театра и будет исполняться регулярно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС