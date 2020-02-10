В Москве в 2022 году покажут два спектакля из программы фестиваля в Экс-ан-Провансе

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Знаменитый музыкальный фестиваль в Экс-ан-Провансе, который проходит во Франции более 70 лет, впервые презентовали в Москве, презентация состоялась в понедельник в Московском академическом Музыкальном театре (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Инициаторами презентации выступили многолетние партнеры смотра - гендиректор МАМТ Антон Гетьман и гендиректор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина.

Директор фестиваля в Экс-ан-Провансе Пьер Оди начал свое выступление с благодарностей Антону Гетьману, возглавляемому им театру, а также фестивалю "Золотая маска" за организацию презентации в Москве. "Дружба фестиваля в Экс-ан-Провансе, России и данного театра длится уже много лет, но тем не менее мы впервые организовали подобное мероприятие в Москве, и у нас есть возможность здесь представить грядущий сезон", - сказал он.

Оди сообщил, что Фестиваль в Экс-ан-Провансе (Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence) в этом году фестиваль пройдет с 30 июня по 18 июля, затем французский гость объявил программу предстоящего смотра.

По его словам, в программу 2020 года войдут пять оперных спектаклей. "В их числе - "Воццек" Альбана Берга (дирижер Саймон Рэттл, режиссер Саймон Макберни), "Cosi fan tutte" Вольфганга Амадея Моцарта (дирижер Томас Хенгельброк, режиссер Дмитрий Черняков), "Золотой петушок" Николая Римского-Корсакова (дирижер Азиз Шохакимов, режиссер Барри Коски), "Коронация Поппеи" Клаудио Монтеверди (дирижер Леонардо Гарсиа Аларкон, режиссер Тед Хаффман), "Невинность" Кайи Саариахо (дирижер Сюзанна Мялкки, режиссер Саймон Стоун) и "Орфей" Клаудио Монтеверди, который пройдет в концертном исполнении (дирижер Леонардо Гарсиа Аларкон), - рассказал Пьер Оди.

Одним из принципиальных свойств фестиваля в Экс-ан-Провансе его директор назвал "активное и систематическое международное сотрудничество". "Выпуск спектаклей-копродукций с самыми разными театрами мира, в том числе и российскими, позволяет развивать оперный театр, вовлекая в него все большие творческие и продюсерские ресурсы", - сказал Оди.

О сотрудничестве с Россией

Пьер Оди также объявил о новом масштабном проекте, который пройдет в Москве в апреле 2022 года, когда на сцене МАМТ будут показаны два спектакля из программы фестиваля в Экс-ан-Провансе: "Реквием" Вольфганга Амадея Моцарта (дирижер - Рафаэль Пишон, режиссер - Ромео Кастеллуччи) и "Коронация Поппеи" Клаудио Монтеверди (дирижер Леонардо Гарсиа Аларкон, режиссер Тед Хаффман).

Как рассказал гендиректор МАМТ Антон Гетьман, за последние 10 лет в Москве были представлены 12 оперных спектаклей фестиваля, в том числе четыре копродукции Фестиваля в Экс-ан-Провансе с российскими театрами - "Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта, совместно с Большим театром, "Альцина" Георга Фридриха Генделя, совместно с Большим театром, "Похождения повесы" Игоря Стравинского, совместно с Музыкальным театром им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, "Дидона и Эней" Генри Перселла, совместно с Большим театром.

Присутствовавший на презентации режиссер Дмитрий Черняков подтвердил, что давно и плодотворно сотрудничает с Фестивалем в Экс-ан-Провансе. Он поделился своими впечатлениями о смотре. "Когда идет фестиваль, весь старый город превращается в оперное фойе. Там очень жарко, иногда кажется, что градусов сорок. В театре Л'Аршевеш в Провансе можно делать чудеса, приезжайте в Экс-Ан-Прованс, там очень хорошо", - сказал режиссер, решив однако не рассказывать о своем спектакле Cos fan tutte, который будет представлен в этом году на фестивале.

В заключение российской презентации гендиректор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина подчеркнула, что фестиваль в Экс-Ан-Провансе вписан в мировой контекст, и российские театральные деятели также являются его частью. "Фестиваль действительно уникальный, мы, конечно, хотим продолжить эту традицию и в 2022 году. Мы надеемся, что "Реквием" и "Коронация Поппеи" будут большим сюрпризом для российской публики", - сказала она.

О фестивале в Экс-ан-Провалнсе

Фестиваль в Экс-ан-Провансе основан в 1948 году и проходит ежегодно, летом, в течение более чем 70 лет. В афише фестиваля - постановки великих партитур, шедевров эпохи барокко, произведений современных композиторов, а также камерные и симфонические концерты.

Исключительное значение фестиваля связано с именами двух его выдающихся директоров - Стефана Лисснера, руководившего Эксом с 1998 по 2006 гг., и Бернара Фоккруля (2007-2018). Именно они сформировали основные принципы фестиваля, среди которых - опора на главные (и самые неординарные) имена европейской режиссуры, высочайший музыкальный и исполнительский уровень.

В Эксе свободно и ярко работали режиссеры Питер Брук, Патрис Шеро, Люк Бонди, Роберт Карсен, Ромео Кастеллуччи, Кэти Митчелл, Робер Лепаж, Кшиштоф Варликовский, Питер Селларс, Саймон Макберни; дирижеры Клаудио Аббадо, Джон Элиот Гардинер, Саймон Рэттл, Эса-Пекка Салонен, Дэниел Хардинг.

В 2014 году фестиваль получил Международную премию Opera Awards как лучший фестиваль года. В 2019 году фестиваль возглавил известный режиссер Пьер Оди.

Фестиваль в Экс-ан-Провансе не ограничивается большими оперными постановками. В 1998 году была основана Академия, которая ведет серьезную и успешную образовательную и исследовательскую работу с молодыми профессионалами самых разных специальностей.

В последнее десятилетие программа фестиваля в Экс-ан-Провансе дополняется огромным количеством специальных событий - встреч, дискуссий, городских мероприятий для самой широкой публики. Фестиваль одним из первых стал транслировать спектакли на телевидении.