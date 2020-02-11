Эксперты: фильм "Москва слезам не верит" остается актуальным и не нуждается в ремейке

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Получивший "Оскар" фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", премьера которого состоялась 40 лет назад, до сих пор не потерял свою актуальность. Ремейк этой картины снимать не стоит, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Я не думаю, что нужно [делать ремейк], фильм живой, но в то же время, если вы чувствуете, что можете сделать это талантливо или, может, даже лучше, немножко иначе, интересно для сегодняшнего зрителя, то рискуйте, риски большие", - сказал продюсер Сергей Сельянов, добавив, что фильм остается по-прежнему актуальным и сегодня.

По словам режиссера Владимира Хотиненко, осовремененную версию фильма снимать не стоит. "Я вообще против таких ремейков, все подлинники были лучше. Все, что было снято потом, это такие копии, это отдельное явление, явление социальное, явление времени", - подчеркнул он.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал фильм Меньшова памятником истории кино. "Москва слезам не верит" - картина, которая принадлежит истории, она в известной мере продолжает быть актуальной для представителей старшего поколения в нашей стране, и как некий памятник истории кино", - заключил он.

В беседе с корреспондентом ТАСС Владимир Меньшов отметил, что специальных показов или мероприятий, приуроченных к празднованию 40-летия картины, не планируется.

О фильме

Фильм "Москва слезам не верит" был снял в 1979 году, сценарий написал Валентин Черных. Режиссером картины выступил Владимир Меньшов. Премьера фильма состоялась 11 февраля 1980 года. Главные роли в картине сыграли: Вера Алентова, Раиса Рязанова, Алексей Баталов и Ирина Муравьева. Режиссер картины Владимир Меньшов также сыграл в фильме небольшую эпизодическую роль.

Легендарный советский фильм удостоился самых престижных наград того времени. В 1981 году "Москва слезам не верит" стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Режиссер и главный актерский состав фильма были награждены Государственной премией СССР. Актриса Вера Алентова была признана лучшей актрисой СССР по результатам опроса журнала "Советский экран" в 1980 году. В этом же году фильм был номинирован на премию Берлинского кинофестиваля "Золотой медведь".