Мировая премьера обновленной версии франко-канадского мюзикла "Дон Жуан" пройдет в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Первые показы обновленной версии франко-канадского мюзикла "Дон Жуан" на французском языке пройдут с 17 по 23 марта в Государственном Кремлевском дворце в Москве, после чего постановка отправится в мировой гастрольный тур. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организатора показов в России.

"Этот город имеет для меня особое значение, потому что часть моей семьи из России. Для меня огромная честь показать наш мюзикл в этой прекрасной и великой стране, и я совершенно счастлив", - приводятся в сообщении слова автора мюзикла Феликса Грея.

Французский композитор Феликс Грей написал музыку и либретто мюзикла в 2003 году, перенеся действие классической истории во вневременной контекст, а также несколько изменив сюжет. За постановку взялся режиссер Жиль Майо, известный по мюзиклу Notre Dame de Paris ("Нотр-Дам де Пари").

"Дон Жуан" стал хитом сразу после премьеры, благодаря декорациям и световому решению, обилию постановочных поединков и ярких спецэффектов. Мюзикл с успехом был показан во Франции, Южной Корее, Канаде. В Монреале, Квебеке, Шербруке и Оттаве было дано в общей сложности 200 спектаклей для 350 тыс. зрителей. Россияне так и не увидели первую версию постановки.

Репетиции обновленной версии мюзикла - с новыми декорациями и костюмами - стартовали в конце прошлого года в Мадриде. В постановке принимают участие более 60 человек, среди них 15 танцоров, 11 певцов и два музыканта фламенко.