Анна Нетребко и Дайан Уоррен стали лауреатами премии "Полар"

СТОКГОЛЬМ, 11 февраля. /ТАСС/. Российская сопрано Анна Нетребко и американская композитор и поэт-песенник Дайан Уоррен объявлены во вторник лауреатами музыкальной премии "Полар" 2020 года в столице Швеции.

Объясняя свой выбор в отношении Анны Нетребко, жюри отметили "фантастический голос и светящуюся харизму" певицы, творчество которой "притягивает даже тех людей, которые не привыкли к опере". "В опере понятие "звезда" имеет более глубокое значение, а быть виртуозным вокалистом еще недостаточно. Опера как форма искусства - это еще и завоевание внимания публики. И никто сегодня не делает это лучше оперной дивы Анны Нетребко. Она олицетворяет слово "extra - высшее", - пояснили эксперты "Полар".

Комментируя выбор второго лауреата, жюри отметило: "Популярные песни Дайан Уоррен являют собой необычное сочетание легкого на слух и при этом достаточно сложного звучания, чтобы после стократных прослушиваний по-прежнему сообщать слушателю что-то еще. Королева на троне американской поп-музыки ".

Король Швеции Карл XVI Густав вручит награды "за развитие музыки в мире" новым лауреатам 9 июня в Гранд-Отеле Стокгольма. Размер премии для каждого исполнителя составляет 1 млн крон (около $104 тыс.).