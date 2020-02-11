Фестиваль Context. Diana Vishneva открыл прием заявок на Конкурс молодых хореографов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. VIII Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva во вторник начал прием заявок на участие в Конкурсе молодых хореографов, который традиционно входит в программу смотра. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС программный директор смотра и куратор конкурса Анастасия Яценко.

"Конкурс молодых хореографов проводится с первого дня основания фестиваля, и мы считаем это непростой, но очень важной миссией, потому что каждый год - срез того, что происходит в современном танце. Мы объявляем прием заявок уже сейчас", - сказала она.

В конкурсе могут принять участие российские хореографы в возрасте до 37 лет включительно. Образование, стиль и творческие взгляды значения не имеют, подчеркнули организаторы. На конкурсе им необходимо представить идею хореографической постановки продолжительностью от шести до 10 минут. В ней должны быть задействованы от двух до восьми человек. Работа должна быть создана специально для фестиваля Context. Diana Vishneva, на этапе заявки достаточно чернового варианта с описанием всех деталей.

Прием заявок продлится до 15 мая, финалисты будут объявлены 15 июля. Они представят свои работы в Москве и Санкт-Петербурге на сценах ведущих театров в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva в октябре 2020 года. Победитель конкурса, выбранный профессиональным жюри, получит грант на стажировку в одной из ведущих мировых танцевальных компаний или центров современной хореографии. Кроме того, у лучшего хореографа будет возможность выступить в качестве специального гостя на следующем фестивале, представив созданную в результате его стажировки работу.

Конкурс молодых хореографов - ключевое событие фестиваля Context. Diana Vishneva, который в этом году пройдет в восьмой раз под художественным руководством примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой с 22 июня по 20 октября в Москве и Санкт-Петербурге. Цель конкурса - поиск, поддержка и развитие перспективных молодых талантов в мире современной хореографии в России.