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75-летие Победы

В Крыму пройдет международный музыкальный фестиваль к 75-летию Победы

Участники фестиваля будут присылать свои выступления, которые затем покажут по местному телевидению. Российские и зарубежные артисты исполнят песни на языках народов мира в образе солдат-победителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Виртуальный музыкальный фестиваль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Дорога на Ялту" с участием международных и российских исполнителей пройдет в 2020 году в Крыму, сообщила во вторник журналистам зампредседателя Совета министров - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

Старт фестиваля намечен на 30 апреля, он будет проходить в течение года в режиме телевизионной трансляции, участники будут присылать свои выступления, которые покажут по телевидению. Ожидается участие около 6 тыс. исполнителей. Финал фестиваля пройдет в декабре в Ялте.

"Пока этот проект будет виртуальным. В нем примут участие международные и российские исполнители, которые будут исполнять песни на языках народов мира в образе солдат-победителей. Надеемся, что благодаря этому проекту о нашем героическом Крыме узнает весь мир и услышит, какие песни пели в День Победы", - сказала Романовская.

Она также предложила составить анкету воспоминаний о 809 ныне живущих в республике ветеранах войны - участниках боевых действий - и присваивать крымским школам имена героев Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияКрым75-летие Победы
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