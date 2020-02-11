Прокатчик картины "Лед 2" устроит показ для тех, кто не досмотрел фильм из-за эвакуации

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Прокатная компания картины "Лед 2" Sony Pictures Production and Releasing проведет показ для зрителей, которые не досмотрели фильм из-за эвакуации киноцентра "Октябрь" в понедельник. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании.

В понедельник во время премьерного показа фильма "Лед 2" в киноцентре "Октябрь" в Москве эвакуировали зрителей из-за задымления, вызванного коротким замыканием. По уточненным данным, было эвакуировано около 2,5 тыс. человек. Премьера была прервана на середине.

"Мы обязательно предложим всем гостям возможность досмотреть картину", - сказал собеседник агентства, не уточнив время и дату повторного показа.

Фильм "Лед 2" - вторая часть спортивной драмы "Лед", которая вышла в прокат 14 февраля 2018 года и собрала большую кассу. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова. В широкий российский прокат вторая часть выходит 14 февраля 2020 года.